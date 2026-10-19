В Похвистнево под колеса автомобиля попала девочка-подросток

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В воскресенье, 18 октября, в Похвистнево 49-летний водитель автомобиля Renault Logan допустил наезд на 13-летнюю девочку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области