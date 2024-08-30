На ул. Алма-Атинской "Газель" сбила 8-летнюю девочку

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Самаре. Днем 30 августа на улице Алма-Атинской водитель "Газели" сбил ребенка.

Авария произошла в районе дома № 89. Под колеса машины попала 8-летняя девочка, которая перебегала проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. Скорая помощь доставила ее в больницу.