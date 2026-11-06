На трассе в Челно‑Вершинском районе иномарка ушла в кювет, но водитель уцелел

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В пятницу, 6 ноября, в 11:45 на автодороге Челно‑Вершины — Шламка‑Нурлат Toyota Corolla съехала с проезжей части, рухнула в кювет и опрокинулась, сообщает облГКУ "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"