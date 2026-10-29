Начинающий водитель погиб на трассе в Самарской области

В четверг, 29 октября, в Похвистневском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 6:47 на 34 км дороги Похвистнево — Сосновка 18-летний водитель ВАЗ-2114 не выбрал безопасную скорость, потерял управление и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате находившийся за рулем молодой человек скончался до прибытия скорой помощи. 18-летнего пассажира доставили в больницу.