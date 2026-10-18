В Сызрани столкнулись две "Весты", есть пострадавший

В субботу, 17 октября, в 14:55 в Сызрани столкнулись две "Весты", пострадала женщина, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 47-летняя женщина за рулем Lada Vesta двигалась по ул. 2-й Сормосовской со стороны а/д М5 "Урал" в направлении ул. Расковой. Разворачиваясь, она столкнулась с Lada Vesta под управлением 66-летнего мужчины.

"В ДТП пострадала 65-летняя женщина-пассажир автомобиля Lada Vesta, она госпитализирована", - отмечается в сообщении.