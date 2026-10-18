В Сызрани столкнулись две "Весты", есть пострадавший

В субботу, 17 октября, в 14:55 в Сызрани столкнулись две "Весты", пострадала женщина, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, 47-летняя женщина за рулем Lada Vesta двигалась по ул. 2-й Сормосовской со стороны а/д М5 "Урал" в направлении ул. Расковой. Разворачиваясь, она столкнулась с Lada Vesta под управлением 66-летнего мужчины.
"В ДТП пострадала 65-летняя женщина-пассажир автомобиля Lada Vesta, она госпитализирована", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?