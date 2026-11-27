В Сызрани днем 26 ноября, в 15:20 произошло серьезное ДТП, которое из-за инерции превратилось в целую серию ударов. Как сообщили в региональном ГУ МВД, авария случилась напротив дома № 2 на ул. Астраханской.
По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta при выполнении разворота не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Changan Hunter под управлением 49-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.
После удара Lada Granta по инерции продолжила движение и врезалась в дерево. В свою очередь, Changan Hunter после столкновения наехал на стену многоквартирного жилого дома — удар пришелся в район цоколя здания.
В результате происшествия пострадали два человека из отечественной легковушки: 50-летний водитель и его 46-летняя пассажирка. Обоих оперативно доставили в медицинское учреждение, сейчас медики оценивают их состояние.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка, специалисты устанавливают, какие именно нарушения ПДД привели к цепочке столкновений.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?