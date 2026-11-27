В Сызрани днем 26 ноября, в 15:20 произошло серьезное ДТП, которое из-за инерции превратилось в целую серию ударов. Как сообщили в региональном ГУ МВД, авария случилась напротив дома № 2 на ул. Астраханской.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta при выполнении разворота не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Changan Hunter под управлением 49-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.

После удара Lada Granta по инерции продолжила движение и врезалась в дерево. В свою очередь, Changan Hunter после столкновения наехал на стену многоквартирного жилого дома — удар пришелся в район цоколя здания.

В результате происшествия пострадали два человека из отечественной легковушки: 50-летний водитель и его 46-летняя пассажирка. Обоих оперативно доставили в медицинское учреждение, сейчас медики оценивают их состояние.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, специалисты устанавливают, какие именно нарушения ПДД привели к цепочке столкновений.