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В воскресенье, 22 ноября, в Автозаводском районе Тольятти столкнулись два автомобиля. По данным ГУ МВД по Самарской области, авария произошла в 16:20 в районе дома № 15 на ул. Революционной.

Фото: ГУ МВД по Самарской области