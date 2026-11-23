В воскресенье, 22 ноября, в Автозаводском районе Тольятти столкнулись два автомобиля. По данным ГУ МВД по Самарской области, авария произошла в 16:20 в районе дома № 15 на ул. Революционной.
30-летний водитель ВИС‑234900 при движении со стороны ул. Свердлова в направлении Ленинского проспекта нарушил разметку "Двойная сплошная линия" (1.3 ПДД РФ) и не уступил дорогу встречному Daewoo Matiz, которым управляла 43-летняя женщина. В результате столкновения 31-летняя пассажир автомобиля ВИС получила травмы. Ее на машине скорой помощи доставили в медицинское учреждение.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?