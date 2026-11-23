В Самаре суд рассмотрел уголовное дело 22-летнего жителя Кинеля, которого обвиняли в помощи телефонным мошенникам. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Осенью 2025 г. мужчина договорился с неизвестными о работе курьером. Злоумышленники позвонили пожилой самарчанке под видом сотрудниками государственных органов и убедили ее передать деньги, чтобы отправить их на "безопасный счет". После этого к ней пришел обвиняемый, которому потерпевшая отдала более 2,4 млн рублей. Позже под давлением злоумышленников женщина через банкомат перевела на их счета еще более 2,8 млн рублей.

В результате молодого человека приговорили к году и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.