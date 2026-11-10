Пара тольяттинцев получила сроки за помощь телефонным мошенникам

В Тольятти суд вынес приговор женщине и мужчине, которых обвиняли в мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В июне 2025 г. тольяттинцы договорились с неизвестными о работе "курьерами". Они забирали у обманутых людей деньги и переводили "работодателю", оставляя часть себе. Так, у семи потерпевших они забрали более 6,6 млн рублей. При этом для легализации "заработанных" 2,5 млн руб. женщина обменяла их на криптовалюту.

Суд приговорил тольяттинку к семи годам лишения свободы, а мужчину - к шести годам в колонии общего режима. Также они должны будут возместить ущерб потерпевшим.