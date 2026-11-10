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Суды Происшествия

Пара тольяттинцев получила сроки за помощь телефонным мошенникам

ТОЛЬЯТТИ. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд вынес приговор женщине и мужчине, которых обвиняли в мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В июне 2025 г. тольяттинцы договорились с неизвестными о работе "курьерами". Они забирали у обманутых людей деньги и переводили "работодателю", оставляя часть себе. Так, у семи потерпевших они забрали более 6,6 млн рублей. При этом для легализации "заработанных" 2,5 млн руб. женщина обменяла их на криптовалюту.

Суд приговорил тольяттинку к семи годам лишения свободы, а мужчину - к шести годам в колонии общего режима. Также они должны будут возместить ущерб потерпевшим.

Гид потребителя

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Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!

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Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!

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