Правительство Самарской области забирает контроль над муниципальным имуществом

Муниципалитеты Самарской области вновь лишили части полномочий. Об этом на пленарном заседании губдумы во вторник, 10 ноября, заявил глава регионального правительства Виталий Шабалатов.

Тему подняли после выступление депутата от КПРФ Алексея Лескина. Он говорил о вариантах получения дополнительного финансирования, в том числе необходимости проведения ревизии муниципального имущества для определения вариантов его более эффективного использования.

"Алексей Владимирович поднял острый вопрос. Я бы хотел пояснить, что мы начали такую работу. Письменные поручения все даны. Полномочия по контролю перейдут министерству имущественный отношений. Мы начинаем с 1 января обширный аудит всей муниципальной собственности. Это коснётся и жилья, и нежилья, и вымороченного имущества. По итогам первого полугодия мы сможем доложить о ситуации и проблемах, предложим пути решения", — рассказал глава правительства.