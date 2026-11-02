Губернатор сделал выговор министру имущественных отношений Самарской области

Реализация программы приватизации имущества Самарской области была подвергнута критике. Произошло это на оперативном совещании правительства в понедельник, 2 ноября.

Министр имущественных отношений Игорь Андреев доложил, что на 1 января текущего года к продаже предлагалось 364 имущественных комплекса на общую сумму 2,6 млрд рублей, но на сегодняшний день реализовано лишь 123. Планируемый доход бюджета к концу года министр оценил в 1,5-2 млрд рублей. Невыполнение плана Андреев объяснил рыночной конъюнктурой.

Губернатор Вячеслав Федорищев сделал министру выговор за неисполнение плана: "Вот мы с вами планировали, большую работу провели, и точно понимали в начале прошлого года, в каких экономических условиях это имущество будет реализовываться. Ну, непростых. Что это означает? Если растущая экономика — 10 инвесторов готовы вложиться. Когда экономика испытывает определенную турбулентность — один. Но мы это всё знали. А вы сейчас говорите, что мы не заработаем 600 млн в лучшем случае, а в худшем — 1,1 млрд, потому что какие-то процедуры. Вы знали про эти процедуры, профессионал большой, давно работаете".

Кураторство над формированием плана на 2027 год глава региона поручил министру финансов Ольге Собещанской. При этом он сделал акцент на том, что в будущем все необходимые для торгов процедуры нужно проводить своевременно.