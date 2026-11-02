Губернатор сделал выговор министру имущественных отношений Самарской области

Реализация программы приватизации имущества Самарской области была подвергнута критике. Произошло это на оперативном совещании правительства в понедельник, 2 ноября.
Министр имущественных отношений Игорь Андреев доложил, что на 1 января текущего года к продаже предлагалось 364 имущественных комплекса на общую сумму 2,6 млрд рублей, но на сегодняшний день реализовано лишь 123. Планируемый доход бюджета к концу года министр оценил в 1,5-2 млрд рублей. Невыполнение плана Андреев объяснил рыночной конъюнктурой.
Губернатор Вячеслав Федорищев сделал министру выговор за неисполнение плана: "Вот мы с вами планировали, большую работу провели, и точно понимали в начале прошлого года, в каких экономических условиях это имущество будет реализовываться. Ну, непростых. Что это означает? Если растущая экономика — 10 инвесторов готовы вложиться. Когда экономика испытывает определенную турбулентность — один. Но мы это всё знали. А вы сейчас говорите, что мы не заработаем 600 млн в лучшем случае, а в худшем — 1,1 млрд, потому что какие-то процедуры. Вы знали про эти процедуры, профессионал большой, давно работаете".
Кураторство над формированием плана на 2027 год глава региона поручил министру финансов Ольге Собещанской. При этом он сделал акцент на том, что в будущем все необходимые для торгов процедуры нужно проводить своевременно.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???