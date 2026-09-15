Ольга Собещанская провела в Кинельском районе выездное совещание по капитализации территорий

Министерство финансов Самарской области продолжает практику выездной работы с территориями. Очередной площадкой стал Кинельский район, где заместитель председателя правительства региона — министр финансов Ольга Собещанская провела кустовое заседание оперативного штаба по реализации госпрограммы "Национальная система пространственных данных" и мероприятиям по повышению капитализации территорий до 2030 года.
Формат выездных совещаний позволяет не ограничиваться кабинетными обсуждениями, а видеть реальную ситуацию на местах и находить скрытые резервы. В этот раз к диалогу присоединились представители семи муниципалитетов — Богатовского, Борского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Нефтегорского, Похвистневского и Алексеевского районов. Вместе с ними в работе штаба участвовали представители областного Правительства, УФНС, Росреестра, Роскадастра и органов местного самоуправления.
Ключевая задача определена указом президента РФ: к 2030 году капитализация России — кадастровая стоимость всей земли и недвижимости — должна достигнуть 1 квадриллиона рублей. Для Самарской области эта цель конкретизирована в Дорожной карте, подписанной 24 апреля 2026 года.
"Устойчивость финансовой системы сегодня — это такой же элемент национальной безопасности, как и любая другая сфера. В этой связи президентом Российской Федерации поставлены очень чётко выверенные задачи. Безусловная поддержка специальной военной операции. Все социальные обязательства и гарантии населению, которые несут регионы, муниципалитеты и федерация, должны быть выполнены на 100%. И безусловно — достижение национальных целей и задач, главная из которых — благополучие наших граждан. На это настраиваются все механизмы. С точки зрения сбалансированности бюджета одной из приоритетных задач сегодня остаётся мобилизация доходов и ресурсов", — подчеркнула Ольга Собещанская.
В повестке совещания вопросы, от которых напрямую зависит благополучие территорий: порядок в земельно-имущественной сфере, комплексные кадастровые работы, рост доходов местных бюджетов и работа с просроченной дебиторской задолженностью. Главная цель, чтобы у муниципалитетов появлялось больше источников дохода, а каждый вложенный рубль давал ощутимую отдачу.
О взаимодействии налоговых органов и органов местного самоуправления по вопросам увеличения доходов местных бюджетов доложил руководитель УФНС по Самарской области Кирилл Князев. Представители других ведомств представили ситуацию в каждом муниципалитете, показав рейтинг территорий по ключевым показателям.
"Мы собираемся небольшим составом участников, и это позволяет предметно рассматривать каждую территорию. Такой разговор, "сверка часов", имеет принципиальное значение. Взаимодействие повышает уровень нашей работы: мы оперативнее решаем вопросы, о которых, может быть, ещё вчера и не думали, и работаем на опережение", — отметил Кирилл Князев.
Глава Кинельского района Владимир Чихирев подчеркнул, что в районе порядок инвентаризации утверждён своевременно, а работа по выявлению неэффективных активов ведётся системно. Кинельский район традиционно входит в число территорий с высоким уровнем и стабильной динамикой развития, занимая позиции ведущего сельскохозяйственного района области.
В рамках визита Ольга Собещанская посетила ключевые производственные и социально-культурные объекты. Знакомство с территорией началось с выставки фотографий многодетных семей "Счастье в лицах", приуроченной к Десятилетию многодетной семьи в Самарской области.
Особое внимание уделили сохранению исторического наследия. Министр посетила Храм в честь Михаила Архангела в селе Малая Малышевка, который является памятником архитектуры регионального значения. Его уникальность и в том, что с момента постройки в 1836 году он ни разу не закрывался.
Ещё одной точкой визита стала производственная площадка ООО "Волгаагромаш". Предприятие разрабатывает и выпускает сельскохозяйственную технику нового поколения, которая по многим параметрам успешно конкурирует с импортными аналогами и укрепляет технологическую независимость региона.
Совместная работа региональной и муниципальной власти в формате кустовых совещаний позволяет не только решать текущие задачи, но и эффективно использовать ресурсы, наращивать доходную базу и адресно поддерживать территории. Это важное условие для достижения стратегических целей, обозначенных президентом РФ и губернатором.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???