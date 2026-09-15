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АСВ не смогло взыскать долги покойного Олега Дьяченко с его наследников

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ленинский районный суд отказал в требовании АО КБ "Газбанк" в лице конкурсного управляющего — Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) — более 40 млн руб. с наследников бизнесмена Олега Дьяченко.

Поводом для обращения в суд стал кредитный договор, заключенный в 2016 г. между Олегом Дьяченко (входил в совет директоров банка) и "Газбанком" на сумму 30 млн руб. со сроком возврата в 2017 году. Но Олег Дьяченко умер в начале 2017 г., и никто за возвратом долга с тех пор не обращался.

В 2018 г. банк лишился лицензии и в отношении него было открыто банкротство, процедура которого продолжается. Согласно последним отчетам, удовлетворены требования 86,9% кредиторов, выплачено 16 млрд из 20,4 млрд руб. долга. На страховые выплаты вкладчикам ушло 17,7 млрд рублей. Расходы на конкурсное производство составили без малого 2 млрд рублей.

В 2026 г. АСВ обратилось в суд за долгом 10-летней давности к наследникам Олега Дьяченко: бывшей супруге Наталье Дьяченко, сыну Олегу Дьяченко, дочери Анне Дьяченко и матери Галине Дьяченко. Однако за пропуском срока давности суд отказал в удовлетворении требований. Сейчас истец обжалует решение в Самарском областном суде.

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