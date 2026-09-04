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Банки Финансы

В Сбере назвали, при какой ключевой ставке бизнес будет готов к инвестпроектам

ВЛАДИВОСТОК. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бизнес готов вкладываться в новые инвестиционные проекты при ключевой ставке ниже 10%, рассказал заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов в интервью ИС "Вести".

По его словам, текущая макроэкономическая политика и уровень ключевой ставки вынуждают предприятия, в основном, финансировать свою текущую деятельность. Бизнес направляет средства или на завершение текущих инвестпроектов, или на расширение мощностей.

"Если говорить о рестарте именно инвестиционного кредитования, то мы обсуждаем это и с нашими клиентами, и примерно для более чем половины из них комфортный уровень ставки, когда они могут думать об абсолютно новых проектах, это ставка ниже 10%. Тогда наши компании видят, что долгосрочные инвестиционные проекты могут быть реализованы без какой-то поддержки в виде государственных субсидий или различного рода преференций", - сказал Анатолий Попов.

Гид потребителя

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