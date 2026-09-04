Фотовыставка "Герои операции "Поток": Фотографии. Артефакты. Воспоминания" путешествует по России

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, выставка, посвященная подвигу героев операции "Поток", открылась в Оренбурге. Это стало возможно благодаря инициативе заместителя командира добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Ветераны" Ильдара Резяпова и депутата Законодательного собрания от "Справедливой России" Александра Колыбельникова при поддержке правительства Оренбургской области. Ильдар Резяпов — непосредственный участник всех операций "Поток", руководитель ООД "Ветераны России".
"Эта уникальная выставка уже была в десяти городах России. Ее автор — заместитель главы губернатора Курской области по информационной политике Виктория Лукашова, которая помогла собрать все эти фотографии. Здесь представлены снимки командного состава, прямых участников операций "Поток". Большое спасибо всем организаторам, в частности: лидеру регионального отделения партии "Справедливая Россия" Оксане Набатчиковой, которая поддержала проведение данной выставки, помогла найти площадку, организовать все. Работа партией "Справедливая Россия" проделана очень большая, — отметил Ильдар Резяпов. — Считаю, сегодня открывать такие выставки необходимо. Нужно, чтобы наша молодежь знала свою историю и любила Родину".
Участие в торжественной церемонии открытия выставки также приняли: вице-губернатор — заместитель председателя правительства — руководитель аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин, генеральный директор ООО "Газпром добыча Оренбург" Олег Николаев.
"Думаю, что пока эта выставка будет работать, ее посетят сотни жителей области для того, чтобы хоть чуть-чуть прикоснуться к тем событиям, которые происходят сейчас на наших исторических территориях. И самое главное, поблагодарить тех, кто за всех нас сражался и сражается, выполняя свой воинский, гражданский, мужской долг", — сказал Дмитрий Владимирович.
Выставка знакомит посетителей с историей и героями уникальных военных операций: "Поток-1", "Поток-2", "Поток-3". В ходе этих операций с помощью подземных коммуникаций бойцы смогли зайти в тыл противнику. Благодаря такому нестандартному решению и смелости наших бойцов поставленные задачи по освобождению Авдеевки и Дзержинска Донецкой Народной Республики, и города Суджи Курской области, удалось выполнить. А освобождение Суджи теперь считается одной из самых дерзких и результативных операций за все время Специальной военной операции.
Гости выставки смогли не только посмотреть фотографии, почитать о героях, но и лично познакомиться с некоторыми из них. Помимо Ильдара Резяпова на открытии присутствовали: участник операции "Поток" с позывным "Мордвин", отец Николай с позывным "Батюшка" и не только.
"Я военный священник подразделения РШБР "Ветераны". С 2014 года я с этим подразделением. А с 2022 года, когда началась Специальная военная операция, я практически не покидаю его. Моя задача — поддерживать моральный дух бойцов, молиться, чтобы все наши воины вернулись домой целыми и невредимыми", — отметил отец Николай.
Выставка продолжит работу до 5 сентября по адресу: Оренбург, ул. 9 Января, 64 — фойе административного здания правительства № 2 (Агропром). Вход свободный. Также запланирована серия экскурсий по выставке, которые проведут очевидцы событий — участники легендарного добровольческого батальона "Ветераны". Для посещения необходима регистрация. А уже 6 и 7 сентября выставка отправится дальше: в Бузулук, Соль-Илецк, Ульяновск.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???