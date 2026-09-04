Фотовыставка "Герои операции "Поток": Фотографии. Артефакты. Воспоминания" путешествует по России

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, выставка, посвященная подвигу героев операции "Поток", открылась в Оренбурге. Это стало возможно благодаря инициативе заместителя командира добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Ветераны" Ильдара Резяпова и депутата Законодательного собрания от "Справедливой России" Александра Колыбельникова при поддержке правительства Оренбургской области. Ильдар Резяпов — непосредственный участник всех операций "Поток", руководитель ООД "Ветераны России".

"Эта уникальная выставка уже была в десяти городах России. Ее автор — заместитель главы губернатора Курской области по информационной политике Виктория Лукашова, которая помогла собрать все эти фотографии. Здесь представлены снимки командного состава, прямых участников операций "Поток". Большое спасибо всем организаторам, в частности: лидеру регионального отделения партии "Справедливая Россия" Оксане Набатчиковой, которая поддержала проведение данной выставки, помогла найти площадку, организовать все. Работа партией "Справедливая Россия" проделана очень большая, — отметил Ильдар Резяпов. — Считаю, сегодня открывать такие выставки необходимо. Нужно, чтобы наша молодежь знала свою историю и любила Родину".

Участие в торжественной церемонии открытия выставки также приняли: вице-губернатор — заместитель председателя правительства — руководитель аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин, генеральный директор ООО "Газпром добыча Оренбург" Олег Николаев.

"Думаю, что пока эта выставка будет работать, ее посетят сотни жителей области для того, чтобы хоть чуть-чуть прикоснуться к тем событиям, которые происходят сейчас на наших исторических территориях. И самое главное, поблагодарить тех, кто за всех нас сражался и сражается, выполняя свой воинский, гражданский, мужской долг", — сказал Дмитрий Владимирович.

Выставка знакомит посетителей с историей и героями уникальных военных операций: "Поток-1", "Поток-2", "Поток-3". В ходе этих операций с помощью подземных коммуникаций бойцы смогли зайти в тыл противнику. Благодаря такому нестандартному решению и смелости наших бойцов поставленные задачи по освобождению Авдеевки и Дзержинска Донецкой Народной Республики, и города Суджи Курской области, удалось выполнить. А освобождение Суджи теперь считается одной из самых дерзких и результативных операций за все время Специальной военной операции.

Гости выставки смогли не только посмотреть фотографии, почитать о героях, но и лично познакомиться с некоторыми из них. Помимо Ильдара Резяпова на открытии присутствовали: участник операции "Поток" с позывным "Мордвин", отец Николай с позывным "Батюшка" и не только.

"Я военный священник подразделения РШБР "Ветераны". С 2014 года я с этим подразделением. А с 2022 года, когда началась Специальная военная операция, я практически не покидаю его. Моя задача — поддерживать моральный дух бойцов, молиться, чтобы все наши воины вернулись домой целыми и невредимыми", — отметил отец Николай.

Выставка продолжит работу до 5 сентября по адресу: Оренбург, ул. 9 Января, 64 — фойе административного здания правительства № 2 (Агропром). Вход свободный. Также запланирована серия экскурсий по выставке, которые проведут очевидцы событий — участники легендарного добровольческого батальона "Ветераны". Для посещения необходима регистрация. А уже 6 и 7 сентября выставка отправится дальше: в Бузулук, Соль-Илецк, Ульяновск.