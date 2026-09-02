Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем российской гвардии

Губернатор Самарской области обратился к жителям региона и военнослужащим по случаю Дня российской гвардии, который отмечается 2 сентября.

В своем обращении глава региона подчеркнул, что праздник, учрежденный Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2000 г., призван возрождать и развивать отечественные воинские традиции, сохранять историческую память и повышать престиж военной службы. По словам губернатора, сегодня этот день имеет особое значение.

"Гвардия во все времена славилась отвагой, героизмом, стойкостью и мужеством, — отметил Вячеслав Федорищев. — Эти качества по-прежнему отличают гвардейцев. Сегодня воины 2‑й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, отдельной гвардейской Варшавско‑Берлинской Краснознаменной бригады специального назначения и других гвардейских частей и соединений достойно выполняют свой долг по защите Отечества в ходе специальной военной операции, продолжая ратную славу своих предшественников".

Глава области выразил искреннюю благодарность военнослужащим за верность присяге, преданность Родине и готовность отстаивать свободу, независимость и национальные интересы России.

"Мы и впредь будем делать все необходимое для помощи фронту и поддержки семей наших защитников, — заверил губернатор. — Эти задачи остаются для нас безусловным приоритетом. Уверен, что гвардейцы и дальше будут высоко нести свое звание и вернутся с победой в Самарскую область — в свой второй дом".