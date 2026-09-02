Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем российской гвардии

Губернатор Самарской области обратился к жителям региона и военнослужащим по случаю Дня российской гвардии, который отмечается 2 сентября.
В своем обращении глава региона подчеркнул, что праздник, учрежденный Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2000 г., призван возрождать и развивать отечественные воинские традиции, сохранять историческую память и повышать престиж военной службы. По словам губернатора, сегодня этот день имеет особое значение.
"Гвардия во все времена славилась отвагой, героизмом, стойкостью и мужеством, — отметил Вячеслав Федорищев. — Эти качества по-прежнему отличают гвардейцев. Сегодня воины 2‑й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, отдельной гвардейской Варшавско‑Берлинской Краснознаменной бригады специального назначения и других гвардейских частей и соединений достойно выполняют свой долг по защите Отечества в ходе специальной военной операции, продолжая ратную славу своих предшественников".
Глава области выразил искреннюю благодарность военнослужащим за верность присяге, преданность Родине и готовность отстаивать свободу, независимость и национальные интересы России.
"Мы и впредь будем делать все необходимое для помощи фронту и поддержки семей наших защитников, — заверил губернатор. — Эти задачи остаются для нас безусловным приоритетом. Уверен, что гвардейцы и дальше будут высоко нести свое звание и вернутся с победой в Самарскую область — в свой второй дом".
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???