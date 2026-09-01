На телебашне в Самаре 1 сентября будет работать тематическая подсветка в честь начала нового учебного года

Во вторник, 1 сентября, в День знаний, филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит тематическую подсветку на главной телебашне региона.

На медиафасаде отобразится школьная доска, канцелярские принадлежности, глобус, надписи "1 сентября", "Всего наилучшего в новом учебном году", "С днем знаний!" с красочными переливами.

Подсветка будет работать с момента наступления сумерек до 00:00.

В акции также участвуют Останкинская телебашня, антенно-мачтовые сооружения РТРС в Благовещенске, Братске, Брянске, Воронеже, Грозном, Иркутске, Кызыле, Махачкале, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Уфе, Черкесске, Ярославле.