Скидка на проезд в общественном транспорте будет действовать в Самарской области до конца года

С 1 сентября по 31 декабря жители Самарской области смогут экономить на проезде в общественном транспорте. Стоимость проезда будет снижена на 10 руб. при оплате поездок загруженной в телефон картой "Мир".

Для оплаты проезда одним касанием смартфона их владельцам необходимо предварительно добавить карту "Мир" в один из мобильных платежных сервисов, например приложение Mir Pay. При этом мобильное устройство на платформе Android должно поддерживать функцию бесконтактной оплаты. Затем поднести телефон к терминалу на несколько секунд и дождаться подтверждения платежа. С карты автоматически спишется стоимость проезда с учетом скидки 10 рублей.

Для совершения операции не требуется подключение к интернету — с помощью Mir Pay и аналогичных сервисов можно оплатить проезд, не находясь в сети, при этом скидка применится автоматически.

"Предложение действует во всех видах общественного транспорта региона — проехать со скидкой можно в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах региона, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Всего в Самарской области курсирует более двух тысяч транспортных средств, оснащенных функцией бесконтактной оплаты, что позволит пассажирам значительно сэкономить на ежедневных расходах. Уверена, что наше предложение будет востребовано и его по достоинству оценят жители региона", − рассказала Мария Точилова, директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы "Мир".

В акции участвуют все карты "Мир", загруженные в смартфон, в том числе виртуальные, выпущенные онлайн в приложении банка. По пластиковым картам "Мир" скидка на проезд не предоставляется.

"Акции на транспорте совместно с платежной системой "Мир" мы проводим не первый раз. И всегда они имеют большой успех у наших жителей, которые получают выгодные условия, экономят на проезде.

В этот раз скидку в 10 рублей можно будет получить при оплате поездок загруженной в телефон картой "Мир" — при этом держатели Карты жителя Самарской области также смогут загрузить свои карты в смартфон и пользоваться скидкой. Мы будем продолжать совместную работу в этом направлении. Для нас важно развивать такие проекты в интересах жителей региона", — отметил и. о. министра цифрового развития и связи Самарской области Сергей Быков.

Акция проводится платежной системой "Мир" при поддержке правительства региона и ООО "ОТК" — единого оператора АСОП Самары и Самарской области. С полными правилами предоставления скидки на проезд можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru.