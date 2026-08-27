Форум "Вместе победим" объединил более 2000 ветеранов СВО и членов их семей из всех регионов России

Всероссийский форум ветеранов специальной военной операции "Вместе победим" в 2026 году проходит с 26 по 28 августа в Москве. Он объединил более 2000 защитников и членов их семей. Организаторами форума выступают Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества", Российское общество "Знание" и мэрия Москвы.
В этом году в рамках форума "Вместе победим" участников ждут деловая, фестивальная, выставочная и детская программы.
В рамках деловой программы участники обсудят вопросы возвращения ветеранов в мирную жизнь, реабилитации, трудоустройства, адаптации ветеранов через спорт, вопросы воспитания подрастающего поколения, роль участников СВО в работе органов государственной и муниципальной власти.
Просветительская программа включает лекции и мотивационные встречи с Героями России, олимпийскими чемпионами, военными корреспондентами, актерами театра и кино. Также приглашены ведущие исполнители российской эстрады.
Впервые в рамках форума "Вместе победим" запланирована детская программа, которая включает в себя познавательные лекции, экспозицию Движения Первых, увлекательные мастер-классы и квизы.
Возможности для восстановления здоровья, новейшие технологии в сферах протезирования и реабилитации представят партнеры Государственного фонда "Защитники Отечества".
Cамарскую область на форуме представляют 10 ветеранов специальной военной операции и член семьи участника СВО.
"Возможность участвовать в таком масштабном событии — это не только честь, но и способ показать, что герои нашего времени всегда рядом, а поддержка семьи и государства дает силы двигаться вперед. Уверен, что все увиденное и услышанное мы обязательно применим в Самаре, чтобы наши ветераны, их семьи и дети чувствовали заботу на самом высоком уровне", — подчеркнул Владимир Харьков, ветеран СВО, выпускник региональной программы "Школа героев", инициированной Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.
"Искренне признателен фонду "Защитники Отечества" за доверие и за ту колоссальную работу, которая сделала этот форум событием года. Для нас это не просто представительская миссия — это возможность заявить о нашем регионе, но главное — увезти с собой практический опыт и технологии, которые помогут нам выстроить ещё более сильную систему поддержки в Самарской области. Спасибо за этот шанс!", — прокомментировал Владимир Страусс, также выпускник "Школы героев".
Почётным представителем Самарской области на форуме стала член семьи участника СВО Татьяна Пузырева. Она выступила перед аудиторией с темой поддержки семей участников СВО с детьми и духовной и психологической реабилитации вместе с советником председателя фонда "Защитники Отечества" Светланой Грохотовой. Этот диалог обозначил пути решения проблем, с которыми сегодня сталкиваются тысячи родных наших защитников. Также поговорили о важности поддержки паломнических смен в регионах.
Татьяна Пузырева — педагог по образованию. Занималась волонтерской деятельностью, оказывая помощь и поддержку в домах престарелых и детском интернате для инвалидов. Особое место в жизни Татьяны занимает духовное развитие. Она прошла уникальную духовно-психологическую смену в паломническом центре на базе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря — одного из главных духовных центров России. Также она обогатила свой опыт посещением паломнического центра в Винновке на базе Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря Самарской области, где смогла глубже проникнуться традициями православной психологии.
Сегодня Татьяна Пузырева не просто хранит полученные знания — она активно интегрирует их в свою повседневную работу и общественную деятельность, уже транслируя накопленный опыт на уровне регионов.
Всероссийский форум "Вместе победим" направлен на поддержку ветеранов CBO и их близких, укрепление духовно-нравственных ценностей, сохранение исторической памяти. Ежегодно в нем принимают участие ветераны CBO и их семьи, члены семей погибших защитников со всей страны.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???