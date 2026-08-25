Жительнице Жигулевска присвоено звание "Мать-героиня"

24 августа президент России Владимир Путин своим Указом присвоил высшее звание "Мать-героиня" Нине Ивановне Буравовой из Жигулевска.

Об этом в своем канале в Мах написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Нина Ивановна в непростые для страны времена подняла на ноги 10 родных детей. После трагической гибели мужа справлялась в одиночку. Это настоящий материнский подвиг.

В семье выросли победители и призеры соревнований различных уровней по лыжным гонкам, по горному бегу, покорители Эльбруса. Все дети получили достойное образование, сейчас трудятся по выбранным профессиям — кто в Самарской области, кто в Москве. У старшей дочери тоже большая, многодетная семья.

Нина Ивановна Буравова удостоена по-настоящему заслуженной государственной награды.

Она — пример для многих, воплощение большой материнской любви, мудрости, трудолюбия и заботы", - говорится в сообщении главы региона.