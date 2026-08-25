16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Минприроды: "Нефтяное пятно на Волге не относится к категории ЧС и не угрожает жизни" Авито: жители Самары могут поддержать краснокнижных животных и растения в специальном проекте Мария Львова-Белова предложила оценивать парки, скверы и дворы по стандартам сертификата "Семьям рады" В Самарской области прошли добровольческие акции, посвященные Дню единых действий Нефтехимики провели экозабег в парке "Патриот" Новокуйбышевска

Экология Общество

Минприроды: "Нефтяное пятно на Волге не относится к категории ЧС и не угрожает жизни"

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 106
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Накануне, 24 августа, в акватории Волги у берегов Самары было обнаружено маслянистое пятно. В минприроды назвали предварительную причину загрязнения и подчеркнули: загрязнение носит локальный характер и не опасно для жизни и здоровья.

Фото: Александра Белова

После обнаружения на место оперативно прибыли специалисты Росприроднадзора совместно с транспортной полицией и профильной лабораторией.

"Зафиксирована радужная пленка толщиной менее 0,001 мм, произведен отбор проб воды для анализа", - отмечается в сообщении регионального минприроды.

В ведомстве также заверили: загрязнение носит локальный характер: "Случай не относится к категории чрезвычайных ситуаций (ЧС) и не несет угрозы для жизни и здоровья населения либо работы городских водозаборов. Фактов гибели водных биологических ресурсов не зафиксировано".

По предварительной информации, причиной загрязнения стал разовый сброс подсланевых вод с проходящего судна. Сейчас надзорные органы проводят работу по идентификации судна-нарушителя.

"Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области продолжает работу в постоянном межведомственном взаимодействии с Росприроднадзором, ГУ МЧС России по Самарской области и Самарской природоохранной прокуратурой", - рассказали в министерстве.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6