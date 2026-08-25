Минприроды: "Нефтяное пятно на Волге не относится к категории ЧС и не угрожает жизни"

Накануне, 24 августа, в акватории Волги у берегов Самары было обнаружено маслянистое пятно. В минприроды назвали предварительную причину загрязнения и подчеркнули: загрязнение носит локальный характер и не опасно для жизни и здоровья.

После обнаружения на место оперативно прибыли специалисты Росприроднадзора совместно с транспортной полицией и профильной лабораторией.

"Зафиксирована радужная пленка толщиной менее 0,001 мм, произведен отбор проб воды для анализа", - отмечается в сообщении регионального минприроды.

В ведомстве также заверили: загрязнение носит локальный характер: "Случай не относится к категории чрезвычайных ситуаций (ЧС) и не несет угрозы для жизни и здоровья населения либо работы городских водозаборов. Фактов гибели водных биологических ресурсов не зафиксировано".

По предварительной информации, причиной загрязнения стал разовый сброс подсланевых вод с проходящего судна. Сейчас надзорные органы проводят работу по идентификации судна-нарушителя.

"Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области продолжает работу в постоянном межведомственном взаимодействии с Росприроднадзором, ГУ МЧС России по Самарской области и Самарской природоохранной прокуратурой", - рассказали в министерстве.