Нефтехимики провели экозабег в парке "Патриот" Новокуйбышевска

В Новокуйбышевске прошел традиционный летний экозабег. В этом году мероприятие впервые состоялось на территории парка "Патриот — Солдатский лес" и было приурочено ко Дню особо охраняемых природных территорий в Самарской области, который отмечается в губернии с 2015 года. Так что уборка стала не просто субботником, а символическим вкладом в сохранение природы родного края, продолжением традиций бережного отношения, заложенных почти сто лет назад.

Более 30 участников вышли на уборку популярной зоны отдыха. К экозабегу присоединились сотрудники предприятия и их семьи, активисты "Движения Первых" — российского движения детей и молодежи, а также ученики подшефного "Роснефть-класса" школы № 5. С приветственным словом к участникам обратилась руководитель департамента экологии администрации Новокуйбышевского городского округа Ирина Вавилкина. Она поблагодарила волонтеров за неравнодушие и ответственное отношение к природе.

Мероприятие традиционно прошло в формате легкого забега. Участники собирали пластиковые отходы и другой бытовой мусор, одновременно преодолевая дистанцию. Такой формат позволяет совместить физическую активность с заботой об окружающей среде и привлечь к экологической акции людей разного возраста.

Парк "Патриот-Солдатский лес" выбрали для проведения экозабега не случайно. Это одно из популярных мест отдыха жителей Новокуйбышевска, поэтому организаторы решили обратить внимание на его состояние и вместе с волонтерами сделать территорию чище.

Победителей определяли по количеству собранного мусора. Первое место разделили три семейные команды сотрудников предприятия. Второе место заняла команда активистов "Движения Первых", третье — "Роснефть-класса".

Для нефтехимиков это уже пятый экозабег. На протяжении четырех лет акция проходила на берегах озера Березовое недалеко от Чапаевска. За это время волонтеры вывезли оттуда более 3 тыс. кг мусора.

"Я считаю, такие акции очень важно проводить, подключать к этому наших деток, чтобы мы смогли вырастить поколение, которое будет более ответственно подходить к охране природы и окружающей среды, делать нашу природу красивой, чище. Мы очень рады, что мы победили сегодня, заняли первое место. Это очень приятно и здорово!" — рассказала волонтер Новокуйбышевской нефтехимической компании Татьяна Борзянкова, участница одной из семейных команд, занявших первое место.

Экологическое волонтерство — одно из направлений работы Новокуйбышевской нефтехимической компании в соответствии с корпоративными принципами "Роснефти". Сотрудники предприятия участвуют в субботниках, высаживают цветы и деревья, организуют раздельный сбор макулатуры и пластика, помогают животным и заботятся о состоянии водоемов.

Экозабег входит в корпоративную программу "Платформа добрых дел". Подобные акции проходят в разных регионах России, объединяя заботу об окружающей среде с физической активностью.