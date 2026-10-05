Сызранец попал под уголовное дело за выращивание и хранение марихуаны

Полиция Сызрани возбудила уголовное дело на местного жителя, подозреваемого в хранении марихуаны в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Сызрани поступила информация о том, что ранее судимый 43-летний местный житель может быть причастен к продаже наркотиков. Правоохранители осмотрели надворные постройки и территорию частного домовладения в районе Образцовой площадки, где жил подозреваемый.

"В гараже нашли бумажный сверток с веществом растительного происхождения. За кирпичной стеной одной из надворных построек полицейские также обнаружили трехлитровую банку с частями высушенных растений, а в огороде — кусты растений с признаками культивирования, схожими с коноплей. Хозяин домовладения пояснил, что хранил "заготовки" для личного употребления", — отмечается в сообщении.

Общая масса изъятой марихуаны составила свыше 305 граммов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Расследование продолжается.