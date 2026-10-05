Сызранец попал под уголовное дело за выращивание и хранение марихуаны

Полиция Сызрани возбудила уголовное дело на местного жителя, подозреваемого в хранении марихуаны в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В полицию Сызрани поступила информация о том, что ранее судимый 43-летний местный житель может быть причастен к продаже наркотиков. Правоохранители осмотрели надворные постройки и территорию частного домовладения в районе Образцовой площадки, где жил подозреваемый.
"В гараже нашли бумажный сверток с веществом растительного происхождения. За кирпичной стеной одной из надворных построек полицейские также обнаружили трехлитровую банку с частями высушенных растений, а в огороде — кусты растений с признаками культивирования, схожими с коноплей. Хозяин домовладения пояснил, что хранил "заготовки" для личного употребления", — отмечается в сообщении.
Общая масса изъятой марихуаны составила свыше 305 граммов.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Расследование продолжается.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках