В полицию Автозаводского района Тольятти обратился 43-летний мужчина, который сообщил, что около магазина его избил неизвестный.

По камерам правоохранители отследили момент конфликта. Пострадавший пояснил, что, выходя из магазина, сделал замечание мужчине, который громко кричал и размахивал руками. В результате буян напал на него.

Подозреваемого вычислили и задержали. Им оказался 35-летний местный житель, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".