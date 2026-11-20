Межрегиональный проект "Безымянка возвращает имена" привлек внимание молодежи трех городов: Москвы, Воронежа и Самары. А все потому, что в каждом из них 7 ноября 1941 г. прошел легендарный Парад, с которого бойцы уходили прямо на передовую. Эти три парада доказали всему миру, что боевой дух Красной Армии не сломлен. В Куйбышеве (ныне Самаре) воздушная часть парада стала кульминацией всего мероприятия. Над центральной площадью запасной столицы пролетели боевые самолеты. И в этом строю были новейшие штурмовики Ил-2.
Согласно архивным данным, в воздушном параде участвовала 1-я запасная авиабригада, в составе которой было 35 штурмовиков Ил-2, а также истребители И-16 Качинской авиашколы. Одну из девяток Ил-2 вел капитан Василий Болотов, прибывший в Куйбышев за получением новых машин для фронта. Пилоты получили приказ пролететь на предельно низкой высоте (100–300 метров), чтобы произвести максимальное впечатление на военных атташе Японии и Турции. Как выразился курировавший подготовку Абакумов, "чтобы у них штаны намокли". Это был единственный случай за всю войну, когда в ходе торжественного парада была проведена столь масштабная демонстрация авиации.
Истории отважных летчиков, раскрытые Центром современной истории (г. Москва), заинтересовали исследователей-поисковиков и юных корреспондентов в Самаре, Москве и Воронеже. К поисково-исследовательской работе подключились Тверь и Новгород. Среди участников первыми откликнулись кадеты, юнармейцы, спецкорреспонденты Молодежной редакции Самарской области, среди которых — дети из семей участников СВО. Они превращают память в работу с документами и судьбами.
Проект "Безымянка возвращает имена" поддержали депутаты Государственной Думы Российской Федерации А. Б. Фетисов и А. В. Шелковой. Александр Владимирович подчеркнул: "Память о прошлом — наша сила, ответственность за будущее — наш долг! Как ветеран специальной военной операции, я особенно хорошо понимаю, насколько важны память о подвиге наших предков, верность Отечеству и преемственность поколений. Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, наши защитники стоят на страже Родины. И очень важно, чтобы молодое поколение хранило правду об их подвигах, знало историю своей страны и гордилось ее героями".
"Проект "Безымянка возвращает имена" — это не просто дань прошлому, это живая связь между поколениями, — отметил Александр Фетисов. Когда я был школьником, мы с одноклассниками тоже занимались поисковой работой. Работали с документами, встречались со свидетелями событий тех лет, старались восстановить хронологию и увековечить имена Героев. Ничто не дает лучшего понимания и осознания происходившего со страной и людьми в те годы, чем личное соприкосновение с историей".
Девелопер Паритет активно включился в проект, заинтересовавшись историей легендарной Безымянки: "В рамках проекта запланированы исторические экспедиции на места работы поисковых отрядов, в места перезахоронения найденных останков летчиков штурмовиков Ил-2 периода ВОВ, в цеха авиазаводов страны, а также планируем съемки документальной киноленты о трудовом районе запасной столицы".
Открылся проект "Безымянка возвращает имена" ТелеМостом "Парад поколений". В Самаре в диалоге регионов приняли участие учащиеся МБОУ "Школа № 170 с кадетским отделением-интернатом имени Героя Советского Союза З. А. Космодемьянской", МБОУ "Школа № 177 с кадетскими классами имени Героя Российской Федерации Пономаренко А.А.", а также ГБОУ "Самарский казачий кадетский корпус".
В Москве Телемост прошел на базе Музея школы № 956 и в школе № 338 им. Авдеева.
Юнкоры Молодежной редакции Самарской области выступили модераторами встречи.
Главная цель ТелеМоста — передача исторического свидетельства: Воронеж передает Самаре историю авиазавода, Самара передает Москве историю самолета, Москва раскрывает судьбу летчика, поисковики возвращают имена, а школьники принимают исследовательскую эстафету.
Вячеслав Михайлович Романов, первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы в приветственном адресе участникам ТелеМоста отметил: "Сегодняшнее мероприятие еще раз доказывает, что молодое поколение стремится сохранить историческую память о подвиге тех, кто сражался и погиб в годы Великой Отечественной войны. Перед Самарской областью стоит очень важная задача — не умалять подвиг тех, кто ковал Победу в тылу. Куйбышев-запасная столица — это не просто слова, это тысячи людей, которые в очень сложных производственных условиях работали в несколько смен, чтобы защитить Родину от врага. Именно поэтому, медиапроект "Безымянка возвращает имена" имеет статус всероссийского. Благодарю организаторов этого проекта за то, что наши дети не забудут подвиг наших прадедов!"
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...