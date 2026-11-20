Межрегиональный проект "Безымянка возвращает имена" привлек внимание молодежи трех городов: Москвы, Воронежа и Самары. А все потому, что в каждом из них 7 ноября 1941 г. прошел легендарный Парад, с которого бойцы уходили прямо на передовую. Эти три парада доказали всему миру, что боевой дух Красной Армии не сломлен. В Куйбышеве (ныне Самаре) воздушная часть парада стала кульминацией всего мероприятия. Над центральной площадью запасной столицы пролетели боевые самолеты. И в этом строю были новейшие штурмовики Ил-2.

Согласно архивным данным, в воздушном параде участвовала 1-я запасная авиабригада, в составе которой было 35 штурмовиков Ил-2, а также истребители И-16 Качинской авиашколы. Одну из девяток Ил-2 вел капитан Василий Болотов, прибывший в Куйбышев за получением новых машин для фронта. Пилоты получили приказ пролететь на предельно низкой высоте (100–300 метров), чтобы произвести максимальное впечатление на военных атташе Японии и Турции. Как выразился курировавший подготовку Абакумов, "чтобы у них штаны намокли". Это был единственный случай за всю войну, когда в ходе торжественного парада была проведена столь масштабная демонстрация авиации.

Истории отважных летчиков, раскрытые Центром современной истории (г. Москва), заинтересовали исследователей-поисковиков и юных корреспондентов в Самаре, Москве и Воронеже. К поисково-исследовательской работе подключились Тверь и Новгород. Среди участников первыми откликнулись кадеты, юнармейцы, спецкорреспонденты Молодежной редакции Самарской области, среди которых — дети из семей участников СВО. Они превращают память в работу с документами и судьбами.

Проект "Безымянка возвращает имена" поддержали депутаты Государственной Думы Российской Федерации А. Б. Фетисов и А. В. Шелковой. Александр Владимирович подчеркнул: "Память о прошлом — наша сила, ответственность за будущее — наш долг! Как ветеран специальной военной операции, я особенно хорошо понимаю, насколько важны память о подвиге наших предков, верность Отечеству и преемственность поколений. Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, наши защитники стоят на страже Родины. И очень важно, чтобы молодое поколение хранило правду об их подвигах, знало историю своей страны и гордилось ее героями".

"Проект "Безымянка возвращает имена" — это не просто дань прошлому, это живая связь между поколениями, — отметил Александр Фетисов. Когда я был школьником, мы с одноклассниками тоже занимались поисковой работой. Работали с документами, встречались со свидетелями событий тех лет, старались восстановить хронологию и увековечить имена Героев. Ничто не дает лучшего понимания и осознания происходившего со страной и людьми в те годы, чем личное соприкосновение с историей".

Девелопер Паритет активно включился в проект, заинтересовавшись историей легендарной Безымянки: "В рамках проекта запланированы исторические экспедиции на места работы поисковых отрядов, в места перезахоронения найденных останков летчиков штурмовиков Ил-2 периода ВОВ, в цеха авиазаводов страны, а также планируем съемки документальной киноленты о трудовом районе запасной столицы".

Открылся проект "Безымянка возвращает имена" ТелеМостом "Парад поколений". В Самаре в диалоге регионов приняли участие учащиеся МБОУ "Школа № 170 с кадетским отделением-интернатом имени Героя Советского Союза З. А. Космодемьянской", МБОУ "Школа № 177 с кадетскими классами имени Героя Российской Федерации Пономаренко А.А.", а также ГБОУ "Самарский казачий кадетский корпус".

В Москве Телемост прошел на базе Музея школы № 956 и в школе № 338 им. Авдеева.

Юнкоры Молодежной редакции Самарской области выступили модераторами встречи.

Главная цель ТелеМоста — передача исторического свидетельства: Воронеж передает Самаре историю авиазавода, Самара передает Москве историю самолета, Москва раскрывает судьбу летчика, поисковики возвращают имена, а школьники принимают исследовательскую эстафету.

Вячеслав Михайлович Романов, первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы в приветственном адресе участникам ТелеМоста отметил: "Сегодняшнее мероприятие еще раз доказывает, что молодое поколение стремится сохранить историческую память о подвиге тех, кто сражался и погиб в годы Великой Отечественной войны. Перед Самарской областью стоит очень важная задача — не умалять подвиг тех, кто ковал Победу в тылу. Куйбышев-запасная столица — это не просто слова, это тысячи людей, которые в очень сложных производственных условиях работали в несколько смен, чтобы защитить Родину от врага. Именно поэтому, медиапроект "Безымянка возвращает имена" имеет статус всероссийского. Благодарю организаторов этого проекта за то, что наши дети не забудут подвиг наших прадедов!"