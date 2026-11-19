С 30 ноября по 6 декабря 2026 года пройдёт Вторая Всероссийская неделя "Открыто для всех", которая объединит все регионы вокруг инклюзивной повестки. Участие в ней в этом году подтвердили все субъекты Федерации. В 2026 году в регионах пройдёт более 1000 мероприятий — деловые мероприятия, выставки инклюзивных брендов, детские дни, кинопоказы, арт-зоны, волонтёрские акции, спортивные и социокультурные события. Главным событием Недели станет Всероссийский инклюзивный форум "Открыто для всех".
Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что масштаб Недели в этом году подтверждает востребованность инклюзивной повестки на местах. По её словам, Неделя объединяет самые разные форматы, чтобы помочь регионам увидеть новые решения, обменяться опытом и сделать инклюзию частью повседневной жизни.
В Самарской области запланировано более 80 мероприятий в городах и районах: дни открытых дверей, школы здоровья, мастер-классы, культурные, спортивные и другие специальные события для людей с инвалидностью.
Одна из ключевых возможностей Недели — присоединение к Национальному инклюзивному договору. В рамках Недели организации и компании могут подписать Национальный инклюзивный договор и присоединиться к проекту #ОткрытоДляВсех — публичному обязательству работодателей и организаций создавать инклюзивную среду и расширять возможности трудоустройства и участия людей с инвалидностью в общественной жизни.
Одним из примеров такого участия стал Институт Творчества — частное учреждение дополнительного образования в Самарской области. Институт работает с 2009 года и помогает детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Здесь ребята обучаются, развиваются и социализируются. Организация реализует ряд социальных проектов, в том числе "Детскую бизнес-школу" (программу, направленную на обучение основам предпринимательства, профессионального самоопределения и управления личными финансами), профилактическую программу "Здоровое поколение", при поддержке Фонда президентских грантов проекты "РОСТ-ОК!" и "Дворовые отряды". В 2025 году руководитель организации Роман Сорокин подписал Национальный инклюзивный договор и присоединился к проекту #ОткрытоДляВсех. Сегодня среди всех обучающихся организации 15% — дети с ОВЗ, для которых разрабатывается дополнительная адаптированная общеразвивающая программа.
Организаторы Всероссийской недели "Открыто для всех" приглашают бизнес, НКО и образовательные организации Самарской области присоединиться к Неделе, подписать Национальный инклюзивный договор и внести свои события в единую карту мероприятий. Всероссийская неделя "Открыто для всех" проводится Агентством стратегических инициатив (АСИ) в рамках проекта #ОткрытоДляВсех.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...