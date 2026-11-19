Фестиваль прошел по партпроекту "Культура малой Родины". За три месяца на площадках театров, библиотек, кинотеатров и парков состоялось 186 мероприятий в Москве и 135 - в Санкт-Петербурге. Зрителями стали более чем 30 тысяч человек.

Победителей выбирало детское жюри - 30 ребят от 8 до 16 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Саратовской, Ростовской, Свердловской областей, ХМАО - Югры.

"Фестиваль - это всегда праздник, а детский - вдвойне. Здесь столько искренности и живого творчества, что заряжаешься с первых минут. Девятый Большой Детский фестиваль - доказательство того, что традиция объединять юные таланты крепнет из года в год. В рамках проекта "Культура малой Родины" мы каждый год поддерживаем детские театры и театры кукол, чтобы у каждого ребенка была возможность прикоснуться к миру искусств, найти ответы на свои вопросы, поверить в себя. Этот фестиваль - место силы и место смыслов, здесь талант получает признание, а мечта - путь к воплощению", - высказалась координатор партпроекта "Культура малой Родины", председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

Худрук фестиваля Сергей Безруков подчеркнул, что проект сегодня объединяет театр, кино, анимацию, книги, образовательные программы, лабораторию, питчинг, а в этом году сделал еще один шаг: "ЭХО БДФ" прошло в Норвегии и Абхазии.

"Большой Детский фестиваль вырос в большое дело, которое объединяет людей. Впереди - юбилейный, десятый сезон. Мы сохраним все, что уже наработали, и будем продолжать созидать пространство, где искусство объединяет поколения и помогает каждому найти свой путь", - отметил он.

В этом году оргкомитет получил 800 заявок на участие в конкурсной программе. Заявки на театральные постановки пришли из 72 регионов России, а также из Сербии, Испании, Армении, Казахстана и Беларуси. В театральной программе участвовали 37 театров из 19 регионов России, а также из Казахстана и Беларуси.

Премию Министерства культуры РФ "За лучшую театральную постановку по произведениям русской классики" получили Красноярский театр кукол (спектакль "Кроткая"), Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" (спектакль "Война и мир. Андрей"), Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В.С.Золотухина (спектакль "Евгений Онегин").

В 2026 году партнерами Большого Детского фестиваля выступили Союз театральных деятелей РФ и Российская национальная театральная Премия "Арлекин". Эксперты "Арлекина" определили лауреатов в нескольких номинациях среди участников конкурсной программы:

- "Лучший спектакль" - "Дом, в котором…", Самарский театр юного зрителя "СамАрт", режиссер Сойжин Жамбалова;

- "Лучшая работа режиссера" - Антон Калипанов и Ольга Шайдуллина, спектакль "Маленький принц", Северо-Осетинский театр им. В.Тхапсаева (Владикавказ);

- "Лучшая работа художника-постановщика" - Наталья Бакулева, спектакль "Алые паруса", Театр кукол "Бродячая собачка" (Санкт-Петербург);

- "Лучшая работа художника по костюмам" - Натали-Кейт Пангилинан, спектакль "Мальчик и Лули", Няганский театр юного зрителя;

- "Лучшая работа художника по свету" - Михаил Шарабакин, спектакль "Снег в июле", Нижегородский государственный академический театр кукол;

- "Лучшая женская роль" - Альбина Риферт, роль Лули в спектакле "Мальчик и Лули", Няганский театр юного зрителя, роль Гали Шостакович в спектакле "Шостакович", Няганский театр юного зрителя;

- "Лучшая мужская роль" - Арсений Васильевых, роль д`Артаньяна, спектакль "Три мушкетера", Государственный академический театр имени Моссовета (Москва).

Специальные призы Российской национальной театральной Премии "Арлекин" достались:

- режиссеру Ларисе Никитиной за удивительное создание новой реальности в спектакле "Включите солнце" (Театральная студия "ИнклюзиON", Москва);

- актерскому ансамблю спектакля "Снегурочка" за выразительность коллективно-пластического существования (Театр неслышащих актеров "Недослов", Москва, режиссер Елена Бидная);- за проникновенный разговор с юным зрителем на важные взрослые темы - спектакль "Военная сказка", Ставропольский краевой театр кукол, режиссер Владимир Литвинов;

- за конструирование особенного сценического пространства, вбирающего в себя традицию и современность, - спектакль "Дед Мазай и заячья деревня", Камерный драматический театр "Доминанта" (Губаха, Пермский край), режиссер Юлия Абрамова-Иванова.

Победителями IX Большого Детского фестиваля стали:

- лучший драматический спектакль для детей в старшей возрастной категории - "В списках не значился", режиссер Владимир Машков, Московский театр Олега Табакова;

- лучший драматический спектакль для детей в младшей возрастной категории - "Дед Мазай и заячья деревня", режиссер Юлия Абрамова-Иванова, Камерный драматический театр "Доминанта" (Губаха);

- лучший спектакль театра кукол для детей в старшей возрастной категории - "Недоросль", режиссер Сергей Балыков, Астраханский театр кукол;

- лучший спектакль театра кукол для детей в младшей возрастной категории - "Можно попросить Нину?", режиссеры Алексей Шульгач и Диана Разживайкина, Кукольный театр сказки (Санкт-Петербург);

- лучший музыкальный спектакль для детей в старшей возрастной категории - "Три мушкетера", режиссер Евгений Марчелли, Государственный академический театр имени Моссовета (Москва);

- лучший музыкальный спектакль для детей в младшей возрастной категории - "Мой дедушка был вишней", режиссеры Сергей Агафонов и Дарья Завьялова, Санкт-Петербургский государственный театр "Мастерская";

- лучший инклюзивный проект - "Хочу быть выше", режиссер Арсений Мещеряков, Благотворительный фонд "Жизнь в Движении" (Москва);

- победитель в специальной номинации "Театр - школе" - "Леля и Минька", режиссер Арина Юдинцева, Санкт-Петербургский театр "Кукольный формат (КУКФО)";

- победитель в специальной номинации "Мой любимый край" - "Степь. Песнь камня", режиссер Тимур Казнов, Хакасский национальный драматический театр имени А. М. Топанова (Абакан);

- победители в специальной номинации "Без срока давности" - "Военная сказка", режиссер Владимир Литвинов, Ставропольский краевой театр кукол; "Шостакович", режиссер Филипп Гуревич, Няганский театр юного зрителя.

- лучший художественный фильм в старшей возрастной категории. Полный метр "Красавица", режиссер Антон Богданов;

- лучший художественный фильм в старшей возрастной категории. Короткий метр - "Трезорка", режиссер Илья Северов;

- лучший художественный фильм в младшей возрастной категории. Полный метр - "Мой друг, кот и Пушкин", режиссер Алена Михайлова;

- лучший художественный фильм в младшей возрастной категории. Короткий метр - "Вуся Вулаты", режиссер Тимур Давыдов;

- лучший анимационный фильм для детей - "Сын", режиссер Жанна Бекмамбетова;

- лучшая книга для детей в старшей возрастной категории - "Приключения экспоната", автор Екатерина Соболь, издательство "Абрикобукс";

- лучшая книга для детей в младшей возрастной категории -"Вторая четверть. Записки первоклашки", автор Нина Павлова, издательство "Архипелаг";

- приз от родителей Детского жюри - "Дом, в котором…", режиссер Сойжин Жамбалова, Самарский театр юного зрителя "СамАрт";

- приз от оргкомитета Большого Детского фестиваля - "Черная курица, или Подземные жители", режиссер Юрий Сучков, Чувашский государственный театр кукол (Чебоксары);

- приз от художественного руководителя Большого Детского фестиваля - "Мальчик и Лули", режиссер Сойжин Жамбалова, Няганский театр юного зрителя;

- приз за вклад в развитие искусства для детей и юношества Александра Пахмутова.

Кроме того, в день закрытия IX Большого Детского фестиваля в Московском Художественном академическом театре имени М.Горького прошел БДФ Питчинг - конкурс творческих идей для театра. В этом году молодые режиссеры, артисты и художники представили 16 проектов, отобранных из 69 заявок. Тема питчинга - "Город, который мы не знаем: история места как сюжет для спектакля".

Напомним, Большой Детский фестиваль проводится с 2018 года по партпроекту "Культура малой Родины" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Минкульта РФ, Министерства культуры и туризма Московской области. Организаторы фестиваля - Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский Губернский театр.