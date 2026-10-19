"Ни один герой не должен быть забыт": в Самарской области продолжается личное шефство над захоронениями Героев СССР

За каждым воинским захоронением в регионе закрепляется конкретный человек, который приводит его в порядок и следит за состоянием круглый год. Такая практика действует в рамках федерального проекта "Историческая память" партии "Единая Россия". Об этом рассказал региональный координатор партпроекта Сергей Рязанов.

Практика шефства над захоронениями Героев Великой Отечественной войны была введена в регионе в 2018 году: это связано с тем, что за могилами героев становится некому присматривать - родные ушли, адреса потерялись, время стерло следы... Личное шефство позволяет сохранить память о каждом герое.

Вместе с Дмитрием Трифоновым, вице-президентом федерации хапкидо Самарской области и общественным помощником сенатора РФ Марины Сидухиной Сергей Рязанов посетил два захоронения Героев Советского Союза. Их под личное шефство в рамках проекта взяли сама Марина Сидухина и Дмитрий Трифонов.

Михаил Ребров - Герой Советского Союза, полковник внутренних войск. Осенью 1943 года во время форсирования Днепра в критический момент он заменил собой выбывшего из строя командира взвода и отразил несколько немецких контратак. После войны долгие годы служил в управлении по охране особо важных государственных объектов, а с 1973 года жил в Самаре.

Николаю Дружинину звание Героя Советского Союза также принесло форсирование Днепра: вместе с тремя бойцами он захватил вражескую штабную машину с важными документами. После войны он вернулся к мирной жизни - жил в Куйбышеве, работал штукатуром и бригадиром отделочников.

Сегодня оба захоронения благоустроены и выглядят так, как и должны выглядеть, - с достоинством и уважением: территория расчищена, установлены новые надгробия, заменены ограды, восстановлены фотографии.

"Я убежден, что эту работу необходимо продолжать. Ни один герой не должен быть забыт. Личное шефство - это живая связь поколений и дань уважения тем, кто отстоял нашу страну", - подчеркнул Сергей Рязанов.

Отметим, что именно регион выступил инициатором системной работы по закреплению шефства над воинскими захоронениями. В Самаре впервые начали не просто организовывать разовую уборку, а закреплять за каждой могилой ответственных, которые следят за состоянием памятников круглый год, при необходимости проводят ремонт и благоустройство. Опыт региона был взят на вооружение и в других субъектах страны.

В Народной программе партии "Единая Россия" сохранение исторического наследия и патриотическое воспитание граждан определены как важнейшие задачи. Партийный проект "Историческая память" направлен на сохранение исторической правды, воспитание патриотизма. Помимо этого, закрепляет осуществление благоустройства воинских мемориалов и захоронений, поддержку и помощь ветеранам Великой Отечественной войны (фронтовикам), организацию и проведение патриотических акций ("Диктант Победы" и др.) Осуществляет поддержку школьных музеев и заботится о популяризации исторической правды через кино, СМИ и интернет.