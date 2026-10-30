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В Санкт-Петербурге на Деловом форуме БРИКС обсудили поддержку предпринимателей и точки роста регионов

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Делегаты Самарской области, среди которых представители партпроектов и Самарского реготделения "Единой России", принимают участие в VIII Деловом межрегиональном форуме БРИКС, который проходит в Санкт-Петербурге при поддержке МИД России.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

В рамках деловой программы состоялся круглый стол "Точки роста: драйверы регионального и муниципального развития", организованный АНО "Институт регионального и муниципального развития". Модерировал мероприятие генеральный директор института, член общественного совета партийного проекта "Предпринимательство" в Самарской области Максим Кануев.

Участники обсудили практические механизмы вывода российского бизнеса на международные рынки, развитие экспортного потенциала территорий и межрегиональную кооперацию. Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки управленческих кадров и образовательным программам для представителей бизнеса и государственного управления.

Партийный проект "Предпринимательство" в Самарской области ведет системную работу с малым и средним бизнесом. Это не только консультационная и информационная поддержка на местах, но и помощь в масштабировании проектов за пределы региона. На площадке форума представители самарского бизнеса представили свои проекты, а также обсудили возможности сотрудничества с коллегами из других субъектов РФ и зарубежными партнерами.

В ходе дискуссии были презентованы работающие бизнес-проекты, ориентированные на социально ответственное ведение деятельности и развитие территорий. Участники отметили важность прямого диалога между властью, бизнесом и экспертным сообществом для создания устойчивых точек роста.

"Поддержка предпринимателей сегодня — это не только финансовая помощь, но и создание среды, где бизнес может находить партнеров, учиться и выходить на новые рынки. Работа партийного проекта "Предпринимательство" выстроена именно вокруг этих задач — от консультаций до образовательных программ для управленческих команд", — отметил Максим Кануев.

Форум продолжает свою работу. Самарская делегация принимает участие в сессиях и переговорных площадках, направленных на развитие экспортно-импортного сотрудничества и привлечение инвестиций в регионы.

Вектор работы партийного проекта "Предпринимательство" в регионе напрямую связан с положениями Народной программы "Единой России". В документе закреплены обязательства по созданию комфортных условий для ведения бизнеса, снижению административных барьеров и развитию кадрового потенциала. Именно эти принципы — от поддержки конкретного предпринимателя до выстраивания международных кооперационных связей — нашли свое отражение в повестке круглого стола. Участие самарской делегации в форуме БРИКС — это практическая реализация задач Народной программы на внешнеэкономическом треке.

VIII Деловой межрегиональный форум БРИКС проходит в Санкт-Петербурге 29–31 октября. В программе форума — сессии, круглые столы, зона В2В-переговоров и церемонии подписания соглашений о сотрудничестве.

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Последние комментарии

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Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

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