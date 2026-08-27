Михаил Маряхин: "К мигрантам надо применять правило трёх "П": приехал, поработал, попрощался!"

Председатель Самарского реготделения партии "Справедливая Россия", депутат областного заксобрания Михаил Маряхин озвучил свой взгляд на проблему мигрантов на дискуссионной сессии, состоявшейся 25 августа в студии ГТРК Самара. В дискуссии также участвовали Алексей Селиванов, руководитель ассоциации ветеранов СВО по Ленинскому району, и Юлия Плетнёва, депутат Думы г. о. Кинель, начальник управления персоналом компании "Кинельагропласт".

По данным Совбеза РФ, за первое полугодие 2026 года в страну въехало 4,8 млн иностранцев, а на 1 июля их численность составила 6,4 млн. При этом, из общего количества трудовых мигрантов, оформивших разрешения на работу, немногим менее трети (54,7 тыс.) являются квалифицированными и высококвалифицированными специалистами.

"Никто не знает, сколько мигрантов в России на самом деле, — заявил Михаил Маряхин. — По МВД — 5,7 млн, но эксперты называют цифру свыше 15 млн! При этом 45% въезжающих не собираются работать. Зачем приезжает каждый второй?"

Что делать с таким огромным количеством приезжих, когда регуляторные механизмы не доработаны или пробуксовывают? В качестве примера решения проблемы депутат привёл Беларусь, где действуют жёсткие правила: если нужны иностранные рабочие — докажи, что белорусы не справятся. Только тогда приезжают мужчины, но без семей. Отработали, получили деньги — уехали.

"Правило трёх "П": приехал, поработал, попрощался! Мы тратим огромные средства на мигрантов. Семья с гражданством получает от 700 тыс. до 2,5 млн рублей в год. За 5 лет на лечение приезжих потрачено более 65 млрд рублей! Идёт СВО — эти средства нужны нашим детям и пенсионерам. Давно пора запретить въезд членов семей", — уверен Маряхин.

Юлия Плетнёва с ним согласилась: "Массовая миграция из стран Центральной Азии и Закавказья действительно стала социально-политическим вызовом, связанным с национальной безопасностью".

"Одна из проблем — распространение спортивных клубов по смешанным единоборствам, которые нужно лицензировать, чтобы исключить экстремизм. Необходимо ограничить доступ к оружию для лиц с двойным гражданством и недавно получивших паспорт РФ", — добавила она.

Алексей Селиванов дополнил позицию Маряхина: "Право на социальные выплаты должно возникать после 10–20 лет проживания. Мигрантов надо обязать в течение 7 дней оформлять медстраховку, льготные лекарства — только гражданам России. Детей в школы — только при наличии мест, на платной основе и после тестирования на знание русского языка".

Юлия Плетнёва выразила осторожность, ведь ограничения в образовании могут создать сегрегацию. Дети мигрантов вне школы — это улица, а улица порождает преступность. Языковое тестирование — да, но полный запрет на обучение — вопрос дискуссионный.

"Утверждённая в ноябре 2025 года Стратегия государственной национальной политики до 2036 года признаёт остроту миграционной проблемы", — напомнила Плетнёва.

По данным того же Совбеза РФ, иностранцы, прибывшие в РФ в безвизовом порядке, по состоянию на 1 июля 2026 г. имели более 1,7 млн действительных патентов. Но, по словам Михаила Маряхина, никакого надзора за ними нет — работает человек или нет — никто не знает. Поэтому одно из предложений "СР": создать оргнадзор за мигрантами на патентной системе.

Также депутат озвучил и другие предложения по урегулированию миграционного вопроса от "Справедливой России":

— должна быть введена комиссия не менее 3% при переводе денег за рубеж;

— запрет на работу мигрантов в социальных сферах;

— ограничения на медпомощь, включая роды;

— визовый режим с Таджикистаном, Узбекистаном и Киргизией.

"Главное — превратить миграцию в управляемый процесс, делая исключение для соотечественников и коренных народов. Цель — защита интересов своих граждан, чтобы средства налогоплательщиков шли на российские семьи, а не на содержание миллионов мигрантов", — подвёл итог Маряхин.