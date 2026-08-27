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"Патриотизма без знания истории не бывает": в Самаре наградили победителей конкурса музеев и "Диктанта Победы"

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре подвели итоги сразу двух значимых патриотических проектов "Единой России": регионального этапа всероссийского конкурса школьных музеев "Военно-исторические диорамы: история в деталях" и Международной исторической акции "Диктант Победы". Торжественная церемония награждения прошла в стенах Самарского областного художественного музея.

Фото: пресс-служба "Единой России"

В 2026 году конкурс диорам собрал 62 образовательные организации из города и области. Участники соревновались в трех категориях: "Лучший городской школьный музей", "Лучший сельский школьный музей" и, вне основного зачета, "Лучший музей вуза". Жюри строго оценивало историческую достоверность макетов (размером до 1,5 метров), будь то эпизоды Великой Отечественной войны, сражения XIII века или сцены специальной военной операции.

Среди городских школ первое место занял Музей истории школы № 8 "ОЦ" имени В. З. Михельсона из Новокуйбышевска, второе — музей "Тыл на страже неба" самарской школы № 80, третье — "Музей военной контрразведки "Гриф "Совершенно секретно" самарской школы № 49.

Среди сельских школ лучшим признан музей "Наша память" ГБОУ СОШ № 1 села Обшаровка Приволжского района, второе место разделили музей боевой славы 65-й стрелковой дивизии из поселка Придорожный Волжского района и краеведческий музей школы № 1 станции Шентала, третье место присуждено сразу трем участникам — из села Исаклы, поселка Усть-Кинельский и села Алексеевка.
Среди вузов победителем признан музей Самарского государственного экономического университета.
Работы победителей регионального этапа отправятся в федеральный оргкомитет, где пройдут экспертную оценку, а также будут выставлены на народное онлайн-голосование на сайте диктантпобеды.рф. Лучшие музеи страны получат денежные сертификаты на развитие — до полумиллиона рублей.

"Школьники — огромные молодцы. Вместе с наставниками они изучали архивы, спорили, перепроверяли факты, выверяли каждую деталь — полностью погружались в историю. Для меня, как регионального координатора федерального партпроекта "Историческая память", это очень ценно. Патриотизма без знания родной истории не бывает. Спасибо каждому, кто участвует, кто помнит и учит помнить других", — отметил председатель самарской гордумы, координатор партпроекта "Историческая память" в регионе Сергей Рязанов, который вручил награды ребятам и их педагогам.

В этот же день чествовали и отличников "Диктанта Победы". В этом году акция объединила более 70 тысяч жителей Самарской области на 1800 площадках. Пятеро участников, показавших максимальный результат за минимальное время, стали региональными победителями.

"Самарская область уже не первый год оказывается в числе лидеров этой патриотической акции. Значит, мы умеем не только хранить память, но и проверять себя, соревноваться, расти — и делать это с искренним интересом", — подчеркнул Сергей Рязанов.

С приветственным словом на церемонии также выступил председатель общественного совета партпроекта "Историческая память" в Самарской области, Герой России Максим Девятов, который поблагодарил педагогов и наставников: "Они год за годом заражают молодежь исследовательским интересом, вкладываются в патриотическое воспитание, берегут историческую память. Такие встречи дарят не только награды, но и повод задуматься: а что мы оставим после себя?"

Напомним, что в 2026 году Самарская область в восьмой раз присоединилась к международной исторической акции "Диктант Победы", организованной в рамках федерального партийного проекта "Историческая память" партии "Единая Россия". Акция была посвящена 130-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова и другим выдающимся советским военачальникам, а также 85-летию начала Великой Отечественной войны.

Для проведения "Диктанта Победы" в Самарской области было зарегистрировано 2086 площадок — абсолютный рекорд за всю историю проведения акции в губернии. Из них 734 площадки работали в школах и колледжах, 23 — в вузах, 130 — в библиотеках, 247 — в профсоюзных организациях, 758 были организованы местными отделениями партии.

Несмотря на атаку вражеских беспилотников на самарский регион, акция состоялась: открылось 1800 площадок, а число участников составило порядка 70 тысяч человек — также рекордный показатель. Всего в 2026 году "Диктант Победы" написали 2,8 миллиона человек в 77 странах мира, что стало рекордом за всю историю проекта.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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