"Исковые требования необоснованны": представитель Александра Живайкина оценил иск Михаила Матвеева в суде

В четверг, 20 августа, состоялись первые судебные слушания по иску депутата Госдумы Михаила Матвеева к своему оппоненту на предстоящих выборах Александру Живайкину. Сам заявитель в суд не явился, его интересы представляли несколько человек. В ходе слушания представители Матвеева запросили отсрочку в рассмотрении дела, чтобы укрепить свою аргументацию.
По итогам слушаний представитель депутата Самарской губернской думы Александра Живайкина Виктор Баев прокомментировал прошедшее заседание корреспонденту редакции и заявил, что исковые требования необоснованны и не подлежат удовлетворению.
"Все приведенные в исковом заявлении материалы в социальных сетях ответчика не являются агитационными, а носят характер информационных материалов об основном роде деятельности административного ответчика. В связи с чем не могут служить основанием для отмены решения о регистрации кандидата в соответствии с федеральным законодательством о выборах. Доводы о неоднократном использовании административным ответчиком преимуществ должностного или служебного положения также можно считать необоснованными, приведенные аргументы не подтверждают доводов истца", - отметил он.
Виктор Баев также подчеркнул, что, поскольку истец не представил доказательств, подтверждающих нарушение ответчиком норм избирательного законодательства, поданный иск можно рассматривать в том числе как злоупотребляющий правом.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!