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"Исковые требования необоснованны": представитель Александра Живайкина оценил иск Михаила Матвеева в суде

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 августа, состоялись первые судебные слушания по иску депутата Госдумы Михаила Матвеева к своему оппоненту на предстоящих выборах Александру Живайкину. Сам заявитель в суд не явился, его интересы представляли несколько человек. В ходе слушания представители Матвеева запросили отсрочку в рассмотрении дела, чтобы укрепить свою аргументацию.

По итогам слушаний представитель депутата Самарской губернской думы Александра Живайкина Виктор Баев прокомментировал прошедшее заседание корреспонденту редакции и заявил, что исковые требования необоснованны и не подлежат удовлетворению.

"Все приведенные в исковом заявлении материалы в социальных сетях ответчика не являются агитационными, а носят характер информационных материалов об основном роде деятельности административного ответчика. В связи с чем не могут служить основанием для отмены решения о регистрации кандидата в соответствии с федеральным законодательством о выборах. Доводы о неоднократном использовании административным ответчиком преимуществ должностного или служебного положения также можно считать необоснованными, приведенные аргументы не подтверждают доводов истца", - отметил он. 

Виктор Баев также подчеркнул, что, поскольку истец не представил доказательств, подтверждающих нарушение ответчиком норм избирательного законодательства, поданный иск можно рассматривать в том числе как злоупотребляющий правом.

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