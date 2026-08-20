Депутат назвал абсурдной попытку Матвеева аннулировать депутатский статус Живайкина

Председатель комитета Самарской Губернской Думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов прокомментировал судебные претензии Михаила Матвеева, требующего аннулировать депутатский статус кандидата. По его мнению, иск не имеет шансов на удовлетворение в суде, а сами обвинения противоречат здравому смыслу.

Как известно, в основу претензий истца легли факты посещения депутатом Живайкиным соцобъектов, а также участие в социально значимых мероприятиях.

"Одна из функций депутата — контроль за работой по выполнению тех программ, за которые мы голосовали, — подчеркнул Кузнецов. — Александр Иванович, как член комитета по бюджету, голосовал за программу ремонта образовательных учреждений и выделение средств. Естественно, его святая обязанность — проконтролировать, чтобы работы были выполнены вовремя, к началу учебного года. Говорить о том, что это было предвыборное мероприятие, или обвинять в нарушении правил за посещение сельскохозяйственного праздника в своем округе — это идти вразрез со здравым смыслом", — отметил депутат.

Говоря об обвинении в нарушении авторских прав в агитационных материалах, Виктор Кузнецов отметил, что опытные депутаты уделяют этому вопросу пристальное внимание.

"Александр Иванович — человек в этом отношении очень щепетильный, — отметил он. — Юридическая служба партии работает на опережение: все кандидаты в депутаты заключили договоры на использование шрифтов в агитационной кампании. Каждую фотографию в обязательном порядке рассматривает юридическая служба. Я верю в то, что их квалификация достаточно высока, чтобы не пропустить какую-то глупость, из-за которой можно снять депутата".

Говоря о возможных мотивах Матвеева, парламентарий предположил, что иск носит эмоциональный, а не правовой характер.

"Насколько я помню, кандидат от какой-то из партий обращался с аналогичным иском к нему, и он этот иск проиграл. А теперь ситуация выглядит так: Матвеев сам накосячил, а теперь кого-то обвиняет и ищет следы вселенского заговора против себя", — резюмировал депутат, выразив полную уверенность в том, что суд не найдет оснований для аннулирования статуса Александра Живайкина.