Приволжский округ - в числе лидеров по итогам выборов

Выборный марафон завершился, и теперь территория Приволжского одномандатного избирательного округа №19 переходит от предвыборных встреч и обсуждений к конкретным результатам. В округ входят Сызрань, Октябрьск, Пестравский, Приволжский и Хворостянский районы - территории, где в период кампании кандидаты встречались с жителями, обсуждали вопросы развития муниципалитетов и собирали предложения, которые предстоит реализовывать уже в рамках депутатской работы.

По итогам голосования "Единая Россия" получила в Приволжском округе 80,69% голосов. Такая поддержка партийного списка стала одним из самых высоких результатов среди округов Самарской области.

В партийном списке "Единой России" по Приволжскому округу участвовала кандидат в депутаты губернской думы директор ГТРК "Самара" Елена Крылова. После завершения голосования она поблагодарила жителей территорий округа за поддержку и отдельно отметила, что воспринимает полученный результат как ответственность за дальнейшую работу.

"Благодарю партию "Единая Россия" за оказанное высокое доверие и возможность участвовать в кампании в составе партийного списка. Мои бесконечные слова благодарности адресованы сегодня жителям Сызрани и Октябрьска, Пестравского, Приволжского и Хворостянского районов за созидательную гражданскую позицию, активное голосование и многочисленные наказы, которые требуют решения и системной депутатской деятельности", - сказала Елена Крылова.

Для территории округа это означает переход к следующему этапу - работе с конкретными обращениями и предложениями жителей. В предвыборный период Елена Крылова встречалась с жителями районов. В числе тем, которые поднимались на встречах, - развитие территорий, социальная инфраструктура, поддержка местных инициатив и вопросы, которые напрямую влияют на качество жизни людей.

О том, как меняются города и районы Приволжского округа и какие проекты уже реализуются на местах, рассказывает ГТРК "Самара" в проекте "Окружные вести". В ближайших выпусках - истории людей, которые развивают собственное дело и меняют жизнь своих территорий.

Так, в Хворостянском районе семейное предприятие в Новотулке запустило производство мясных полуфабрикатов по домашним рецептам. А в Октябрьске местная прачечная, начавшая когда-то с обслуживания турбаз, сегодня работает с санаториями, пансионатом для ветеранов и медицинскими учреждениями. Предприятие расширяет производство и готовится запустить стерилизацию белья для хирургических отделений и операционных блоков.

Следить за новыми историями можно в проекте "Окружные вести" ГТРК "Самара". Смотрите новые выпуски на телеканалах "Россия 1", "Россия 24" и "Самара 24" - и узнавайте о событиях региона первыми.