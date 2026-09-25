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Приволжский округ - в числе лидеров по итогам выборов

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выборный марафон завершился, и теперь территория Приволжского одномандатного избирательного округа №19 переходит от предвыборных встреч и обсуждений к конкретным результатам. В округ входят Сызрань, Октябрьск, Пестравский, Приволжский и Хворостянский районы - территории, где в период кампании кандидаты встречались с жителями, обсуждали вопросы развития муниципалитетов и собирали предложения, которые предстоит реализовывать уже в рамках депутатской работы.

Фото: предоставлено ГТРК "Самара"

По итогам голосования "Единая Россия" получила в Приволжском округе 80,69% голосов. Такая поддержка партийного списка стала одним из самых высоких результатов среди округов Самарской области.

В партийном списке "Единой России" по Приволжскому округу участвовала кандидат в депутаты губернской думы директор ГТРК "Самара" Елена Крылова. После завершения голосования она поблагодарила жителей территорий округа за поддержку и отдельно отметила, что воспринимает полученный результат как ответственность за дальнейшую работу.

"Благодарю партию "Единая Россия" за оказанное высокое доверие и возможность участвовать в кампании в составе партийного списка. Мои бесконечные слова благодарности адресованы сегодня жителям Сызрани и Октябрьска, Пестравского, Приволжского и Хворостянского районов за созидательную гражданскую позицию, активное голосование и многочисленные наказы, которые требуют решения и системной депутатской деятельности", - сказала Елена Крылова.

Для территории округа это означает переход к следующему этапу - работе с конкретными обращениями и предложениями жителей. В предвыборный период Елена Крылова встречалась с жителями районов. В числе тем, которые поднимались на встречах, - развитие территорий, социальная инфраструктура, поддержка местных инициатив и вопросы, которые напрямую влияют на качество жизни людей.

О том, как меняются города и районы Приволжского округа и какие проекты уже реализуются на местах, рассказывает ГТРК "Самара" в проекте "Окружные вести". В ближайших выпусках - истории людей, которые развивают собственное дело и меняют жизнь своих территорий.

Так, в Хворостянском районе семейное предприятие в Новотулке запустило производство мясных полуфабрикатов по домашним рецептам. А в Октябрьске местная прачечная, начавшая когда-то с обслуживания турбаз, сегодня работает с санаториями, пансионатом для ветеранов и медицинскими учреждениями. Предприятие расширяет производство и готовится запустить стерилизацию белья для хирургических отделений и операционных блоков.

Следить за новыми историями можно в проекте "Окружные вести" ГТРК "Самара". Смотрите новые выпуски на телеканалах "Россия 1", "Россия 24" и "Самара 24" - и узнавайте о событиях региона первыми.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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