Алексей Нечаев в Самаре поддержал предпринимателей старшего поколения

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев посетил Самару с рабочей поездкой. Вместе с кандидатом в Государственную думу Сергеем Горьковым и представителями регионального отделения партии он побывал в Самарском университете имени С. П. Королёва и на городском фестивале "Волжские люди".

Рабочая программа началась со встречи со студентами Самарского университета. Алексей Нечаев обсудил с молодыми людьми вопросы первой работы, профессиональной самореализации, предпринимательства и доступности собственного жилья. Также лидер "Новых людей" познакомился с разработками учёных университета и отметил уровень научной и образовательной базы вуза.

"У университета современные корпуса и оборудование. По уровню он не уступает столичным вузам", — отметил Алексей Нечаев.

Продолжилась поездка на городском фестивале "Волжские люди". Одной из центральных площадок стала ярмарка предпринимателей старшего поколения. Участники представили авторскую керамику, одежду, украшения, изделия ручной работы и другие собственные проекты. Для многих мастеров всё начиналось как увлечение, которое со временем превратилось в небольшое собственное дело и стало приносить дополнительный доход.

"Даже будучи на пенсии, можно быть ярким, жить интересно, дополнительно зарабатывать и не жаловаться на то, что жизнь сложная, а делать эту жизнь для себя, для своих близких, для гостей фестиваля интересной и увлекательной", — сказал Алексей Нечаев.

Поддержка инициатив старшего поколения стала одним из направлений партийного проекта "Жить по-новому". Его участникам помогают развивать собственные проекты, находить покупателей, представлять свои изделия на ярмарках и превращать любимое занятие в источник дополнительного дохода.

Руководитель регионального отделения партии "Новые люди" в Самарской области Роман Маркаров отметил, что для региона важно создавать возможности для самореализации в любом возрасте: "В Самарской области много людей, которые и после выхода на пенсию хотят развиваться, заниматься любимым делом и пробовать что-то новое. Кто-то шьёт, кто-то вяжет, делает керамику, украшения, создаёт собственные небольшие бренды. Часто им не хватает простой возможности показать свои работы и найти покупателей. Поэтому мы развиваем проект "Жить по-новому" и создаём такие площадки. Хотим, чтобы человек в любом возрасте мог заниматься любимым делом и зарабатывать на нём здесь, в Самарской области".

Рабочая поездка объединила две темы, которые "Новые люди" считают важными для развития региона: возможности для тех, кто только начинает свой путь, и для тех, кто готов начинать заново уже в старшем возрасте. Утром в Самарском университете речь шла о первой работе, собственном деле и будущем молодых специалистов. На фестивале "Волжские люди" самарцы показали, что новые возможности нужны и после выхода на пенсию.

"Учиться новому, заниматься любимым делом и зарабатывать на нём можно в любом возрасте. И таких примеров в Самарской области действительно много", — подвел итог Алексей Нечаев.