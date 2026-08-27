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Партии Власть и политика

Александр Живайкин внес в региональный бюджет предложения по развитию инфраструктуры на основе Народной программы

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Самарской губернской думы, делегат XXIII съезда партии "Единая Россия" Александр Живайкин направил в региональный бюджет на 2027 год пакет предложений, сформированных на основе наказов жителей и положений обновленной Народной программы. Парламентарий представил свои предложения губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву и заместителю председателя правительства Самарской области Ольге Собещанской.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Как отметил Александр Живайкин в ходе встречи, Народная программа, принятая на XXIII съезда партии и созданная на основе предложений россиян, задает конкретные ориентиры развития регионов. Задача депутатов — перевести их в реальные бюджетные строки.

В числе ключевых инициатив самарского парламентария — комплексный капитальный ремонт школ с приоритетом для сельских образовательных учреждений и малых городов. Речь идёт не о косметическом обновлении, а о полноценном ремонте кровель, фасадов, инженерных систем, спортивных залов и столовых.

Отдельное предложение касается ремонта подъездных путей к промышленным предприятиям. По словам Живайкина, сейчас качественные дороги заканчиваются на трассе — стоит свернуть к заводу, и начинаются ямы. Программа "Дороги к производству" призвана снизить логистические издержки и повысить инвестиционную привлекательность площадок.

Также депутат предлагает провести аудит транспортного сообщения между населёнными пунктами, выявить "белые пятна" на маршрутной сети и запустить новые социально значимые направления.

"Все эти предложения — конкретные запросы людей. Каждый пункт подкреплён Народной программой, которая выражает волю жителей Самарской области. Это инвестиции в людей, в экономику, в будущее региона", — подчеркнул Александр Живайкин.

Напомним, что 22 августа в Москве состоялся второй этап XXIII Съезда партии "Единая Россия". В его работе приняли участие три тысячи делегатов со всей страны — герои специальной военной операции, депутаты разных уровней, сенаторы, главы регионов, эксперты, в том числе и самарская делегация под руководством секретаря реготделения партии, губернатора Вячеслава Федорищева. Ключевым итогом Съезда стало утверждение новой Народной программы, с которой партия пойдёт на выборы депутатов Госдумы в сентябре.

Отметим, что только от жителей Самарской области, а народную программу партии поступило более 74 000 наказов. Это предложения самарцев, связанные с безопасностью, благоустройством, дорогами, транспортом, здравоохранением, образованием, поддержкой семей, развитием городов и сел, созданием рабочих мест и повышением качества жизни.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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