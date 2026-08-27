В Самарской области 15-летняя девочка передала лже-полицейским 9 млн рублей из родительского сейфа

ГУ МВД России по Самарской области сообщило об опасном виде мошенничества, жертвой которого недавно стала 15‑летней девочка.
Подростку в мессенджере позвонил незнакомец. Он представился сотрудником правоохранительных органов и под предлогом "спасения" родителей от уголовной ответственности за якобы пособничество террористам запугал девочку. Злоумышленник убедил, что для предотвращения беды нужно передать все деньги из домашнего сейфа "на проверку".
В результате ребенок не только раскрыл свой адрес, но и лично впустил мошенника в квартиру. Злоумышленник осмотрел помещение, после чего в ближайшем магазине приобрел инструменты, вернулся в квартиру, взломал сейф и похитил из него 9 млн рублей. Лишь вечером, когда родители вернулись с работы, девочка рассказала о случившемся. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках