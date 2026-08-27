В Самарской области 15-летняя девочка передала лже-полицейским 9 млн рублей из родительского сейфа

ГУ МВД России по Самарской области сообщило об опасном виде мошенничества, жертвой которого недавно стала 15‑летней девочка.

Подростку в мессенджере позвонил незнакомец. Он представился сотрудником правоохранительных органов и под предлогом "спасения" родителей от уголовной ответственности за якобы пособничество террористам запугал девочку. Злоумышленник убедил, что для предотвращения беды нужно передать все деньги из домашнего сейфа "на проверку".

В результате ребенок не только раскрыл свой адрес, но и лично впустил мошенника в квартиру. Злоумышленник осмотрел помещение, после чего в ближайшем магазине приобрел инструменты, вернулся в квартиру, взломал сейф и похитил из него 9 млн рублей. Лишь вечером, когда родители вернулись с работы, девочка рассказала о случившемся. По данному факту возбуждено уголовное дело.