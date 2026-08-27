В Тольятти госпитализировали 12-летнего подростка, переходившего дорогу на "красный"

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В среду, 26 августа, в Автозаводском районе Тольятти в 11:40 под колеса автомобиля попал 12-летний мальчик, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области