В Жигулевске произошла смертельная автокатастрофа: один человек погиб, еще один госпитализирован

В понедельник, 18 августа, в 21:40 в Жигулевске произошло смертельное ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 18-летний водитель Ford Fusion, не справившись с управлением, выехал на "встречку", столкнулся с Lada Granta под управлением 26-летнего водителя, а затем — с MAN TGX под управлением 58-летнего водителя.

После столкновений Ford Fusion отбросило на полосу для движения в сторону Сызрани, где произошло столкновение с Hyundai Porter под управлением 49-летнего водителя и ВАЗ 2105, под управлением 25-летнего водителя. Водитель Ford Fusion скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, водителя автомобиля Lada Granta госпитализировали.