В Жигулевске произошла смертельная автокатастрофа: один человек погиб, еще один госпитализирован

В понедельник, 18 августа, в 21:40 в Жигулевске произошло смертельное ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, 18-летний водитель Ford Fusion, не справившись с управлением, выехал на "встречку", столкнулся с Lada Granta под управлением 26-летнего водителя, а затем — с MAN TGX под управлением 58-летнего водителя.
После столкновений Ford Fusion отбросило на полосу для движения в сторону Сызрани, где произошло столкновение с Hyundai Porter под управлением 49-летнего водителя и ВАЗ 2105, под управлением 25-летнего водителя. Водитель Ford Fusion скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, водителя автомобиля Lada Granta госпитализировали.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!