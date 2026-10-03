Под Самарой при столкновении двух фур пострадал мужчина

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В пятницу, 2 октября, в 22:40 на 38 км дороги Р-229 "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" водитель Mercedes-Benz с полуприцепом допустил наезд на стоящий Scania.

Фото: ГУ МВД по Самарской области