В Чапаевске госпитализировали мотоциклиста, столкнувшегося с "Грантой"

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В понедельник, 28 сентября, в 18:50 в Чапаевске 37-летний водитель Lada Granta сбил 42-летнего мотоциклиста, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области