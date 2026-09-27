В Самаре в ДТП с двумя авто пострадала девушка

В субботу, 26 сентября, в 22:10 в Кировском районе Самары столкнулись Datsun on-DO и Geely MK Cross, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 70-летний водитель Datsun on-DO двигался по проспекту Кирова со стороны ул. Мирная в направлении проспекта Карла Маркса. В пути он не справился с управлением и наехал на Geely MK Cross, который остановился на красный. В ДТП телесные повреждения получила 18-летняя девушка-пассажир Geely MK Cross. Ей назначено амбулаторное лечение.