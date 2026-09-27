В Самаре в ДТП с двумя авто пострадала девушка

В субботу, 26 сентября, в 22:10 в Кировском районе Самары столкнулись Datsun on-DO и Geely MK Cross, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Как уточнили в Госавтоинспекции, 70-летний водитель Datsun on-DO двигался по проспекту Кирова со стороны ул. Мирная в направлении проспекта Карла Маркса. В пути он не справился с управлением и наехал на Geely MK Cross, который остановился на красный. В ДТП телесные повреждения получила 18-летняя девушка-пассажир Geely MK Cross. Ей назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?