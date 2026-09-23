Два человека пострадали при опрокидывании иномарки в кювет в Отрадном

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ДТП случилось ночью 22 сентября в 00:45 на 18‑м км трассы 36К‑277. Легковой автомобиль Omoda съехал в кювет и перевернулся.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"