Производитель бетонных изделий для строительства подвел итоги пилотного проекта по повышению производительности труда

ООО "Завод КПД" завершило этап диагностики в рамках федерального проекта "Производительность труда". Он входит в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". Совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) на предприятии проанализировали производственные процессы и составили план изменений.
Завод работает в Тольятти более 20 лет. Это один из крупнейших производителей железобетонных изделий в Самарской области. Предприятие выпускает более 1000 видов продукции: плиты перекрытий, стеновые панели, фундаментные блоки, сваи, колонны, балки. Производственная мощность — 45 тысяч кубометров в год.
Для пилотного проекта выбран поток "Производство изделий из бетона для использования в строительстве". Он охватывает арматурный цех, формовочное производство, бетоносмесительный участок, службу контроля качества и склад готовой продукции. В ходе диагностики выявлен ряд проблем. Несвоевременная разгрузка самоходной телеги, ручная обвязка пенопластовых заглушек проволокой и малый объем мешалки БСУ негативно влияли на производственный процесс.
С целью улучшения производства произведена замена пенопластовых заглушек на резино-магнитные. Они фиксируются на закладной детали магнитом и исключают ручную обвязку. Произведена модернизация бетономешалки с увеличением объема замеса и синхронизация цикла БСУ и формовки. Все это способствовало увеличению выработки на эталонном участке на 20%.
Помощь предприятию в улучшении процессов оказывают эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области. Они помогают выявлять потери, обучать рабочую группу и сопровождать внедрение изменений на всех этапах.
"Участие в проекте — это возможность посмотреть на свои процессы со стороны. Эксперты РЦК помогают увидеть то, что в ежедневной рутине перестаешь замечать. Уже сейчас понятно: резервы есть, и они серьезные. Будем внедрять изменения и тиражировать опыт на другие участки", — рассказал директор ООО "Завод КПД" Роман Пожидаев.
Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил значимость проекта для региона: "Федеральный проект "Производительность труда" помогает предприятию без капитальных затрат находить внутренние резервы. Это вклад в доступность жилья для жителей Самарской области. Сегодня в регионе уже 235 компаний из самых разных отраслей внедряют бережливые технологии. Совокупный экономический эффект от участия в проекте превысил 4 миллиарда рублей. Мы видим, что бизнес готов меняться, и готовы поддерживать эту работу дальше".
Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — одна из ключевых задач развития реального сектора экономики. Следующий этап — внедрение успешных практик на остальные участки производства.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.