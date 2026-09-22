Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России, где летом телефонные мошенники были наиболее активны

МТС проанализировала статистику нежелательных звонков в России по итогам лета 2026 года. Самарская область с показателем 13 млн заблокированных звонков вошла в ТОП-10 регионов страны по активности злоумышленников.

По данным экспертов сервиса "МТС Защитник", летом мошенники активнее всего совершали звонки жителям Самарской области от имени коммунальных и социальных служб, курьеров, госорганов, а также под видом рекламных предложений. Почти половина всех звонков злоумышленников пришлась на август.

Также по данным аналитики в ТОП-3 категорий нежелательных звонков, которые чаще всего блокировал сервис "МТС Защитник", вошли банковские услуги, звонки от коллекторов и опросы.

"Мы видим, что мошенники традиционно активизировались в конце лета, когда родители и дети постепенно возвращаются к привычному ритму и готовятся к началу учебного года. Злоумышленники не стоят на месте и все чаще используют трендовые темы в звонках: представляются сервисами доставки или предлагают курсы по обучению искусственному интеллекту. В современных условиях иметь в своем смартфоне сервис блокировки спама и нежелательных звонков "МТС Защитник" — необходимость и первый шаг к защите себя и своих близких", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.