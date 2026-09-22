16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ИТ-холдинг Т1 и Финансовый университет запустили программу подготовки специалистов по ИИ и машинному обучению Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России, где летом телефонные мошенники были наиболее активны Билайн запускает акцию "По-настоящему выгодно" со скидками до 23 000 рублей на смартфоны, планшеты и умные часы ИТ-холдинг Т1: оптимизация доставки топлива на АЗС – одна из ключевых задач для ТЭК ИТ-холдинг Т1 и Университет Иннополис проведут олимпиаду по ИИ для школьников из России и других стран

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России, где летом телефонные мошенники были наиболее активны

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 104
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

МТС проанализировала статистику нежелательных звонков в России по итогам лета 2026 года. Самарская область с показателем 13 млн заблокированных звонков вошла в ТОП-10 регионов страны по активности злоумышленников.

Фото: предоставлено МТС

По данным экспертов сервиса "МТС Защитник", летом мошенники активнее всего совершали звонки жителям Самарской области от имени коммунальных и социальных служб, курьеров, госорганов, а также под видом рекламных предложений. Почти половина всех звонков злоумышленников пришлась на август.

Также по данным аналитики в ТОП-3 категорий нежелательных звонков, которые чаще всего блокировал сервис "МТС Защитник", вошли банковские услуги, звонки от коллекторов и опросы.

"Мы видим, что мошенники традиционно активизировались в конце лета, когда родители и дети постепенно возвращаются к привычному ритму и готовятся к началу учебного года. Злоумышленники не стоят на месте и все чаще используют трендовые темы в звонках: представляются сервисами доставки или предлагают курсы по обучению искусственному интеллекту. В современных условиях иметь в своем смартфоне сервис блокировки спама и нежелательных звонков "МТС Защитник" — необходимость и первый шаг к защите себя и своих близких", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4