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ИТ Транспорт и связь

В Самаре стартовали международные соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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16 сентября в Самаре стартовал финал XVI соревнований VolgaCTF 2026. В этом году в финальных испытаниях принимают участие команды из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Пензы, Омска, Брянска, а также из Италии.

Фото: минцифры Самарской области

Напомним, VolgaCTF — одно из наиболее авторитетных международных соревнований по информационной безопасности в России, проводимое с 2010 года.

С приветственным словом к участникам обратился врио министра цифрового развития и связи Самарской области Сергей Быков: "Рад приветствовать на Самарской земле участников такого крупного и авторитетного в сфере кибербеза турнира. Для нашего региона большая честь быть его постоянной площадкой. В ходе соревнований вам предстоит выполнять сложные задачи, где вы будете проявлять максимум творческих способностей. Но, в первую очередь, задача для вас постараться найти здесь друзей, наставников, а может, и потенциальных работодателей. Решения, которые вы будете применять, вы в дальнейшем используете для защиты предприятий, госучреждений и эксплуатируемых ими систем. Именно от вашей работы будет зависеть надежность их работы. Желаю вам интересных соперников, честной борьбы и удачи".

В первый день VolgaCTF прошла конференция с участием представителей ведущих компаний отрасли, независимых ИБ-специалистов и всех финалистов соревнований.

17 сентября пройдет финал с участием 20 команд. Формат соревнований — традиционный для сферы информационной безопасности Attack-defense. В нем участники должны в виртуальном пространстве "похитить флаг" у соперников, атакуя их сервисы, при этом защищая собственные ресурсы. Помимо игроков основного зачета, в CTF примут участие несколько гостевых команд. У них будет полный доступ к игровой инфраструктуре, но побороться за призы они не смогут.

Также 17 сентября состоится круглый стол с участием представителей правительства Самарской области, администрации города, руководства вузов и представителей топовых IT-компаний, где участники обсудят текущие вопросы сферы информационной безопасности.

Организаторы VolgaCTF — Министерство цифрового развития и связи Самарской области, Самарский университет, СРОО "Информационная Безопасность Поволжья", "Компьютерные технологии", "Самис", а также группа независимых специалистов. При поддержке МИД РФ.

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