Резидент "Жигулевской долины" автоматизирует управление одним из крупнейших элеваторов Урала

Резидент технопарка "Жигулевская долина" — компания "Автоматика.ру" завершила первый этап внедрения автоматизированной системы управления технологическими процессами на одно из крупнейших зернохранилищ Урала.

Элеватор в Курганской области состоит из нескольких корпусов с разветвленной сетью конвейеров и другого технологического оборудования. Ранее управление потоками зерна на предприятии осуществлялось вручную с кнопочной панели без визуального контроля. При аварийной остановке одного механизма подача зерна с предыдущих участков не прекращалась, что приводило к завалам лент, простоям и повышенным механическим потерям продукта. Звуковой сигнал при запуске оборудования производился по команде оператора.

Инженеры компании "Автоматика.ру" разработали и внедрили целый ряд оригинальных решений. "Установлена причинно-следственная блокировка аварий. Добавлена визуализация на экране оператора для контроля состояния механизмов и перемещение зерна в реальном времени. При этом физическая инфраструктура предприятия не менялась", — поясняет генеральный директор компании "Автоматика.ру" Дмитрий Никулин.

Проект будет реализован в три этапа, предстоит целый комплекс работ: от создания цифровых карт всех маршрутов перемещения до интеграции видеоаналитики и прогностической системы контроля загрузки оборудования по току двигателей.

"Самарские технологические компании востребованы за пределами региона. Проект резидента "Жигулевской долины" — пример успешного практического применения компетенций наших разработчиков в сфере промышленной автоматизации. Мы заинтересованы в развитии предприятий Самарской области, тиражировании их решений по всей стране и выходе на новые рынки", — отметил заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Основное направление деятельности ООО "Автоматика.ру" — разработка компьютерного программного обеспечения для промышленной автоматизации. Компания является резидентом технопарка "Жигулевская долина" с проектом "Онлайн-конструктор avtomatika.ru".

В технопарке выстроена бесшовная система поддержки на всех этапах: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. Вместе со статусом резидента компании получают возможность использовать все существующие инструменты.

Поддержка резидентов технопарка "Жигулевская долина" и развитие технологического предпринимательства в Самарской области осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" выступает региональным оператором Фонда "Сколково" и региональным партнером АНО "Агентство по технологическому развитию". На площадке технопарка работает представитель Фонда содействия инноваций.

"Жигулевская долина" предоставляет информационное сопровождение и консультации по получению статуса малой технологической компании (МТК), а также специальных инструментов поддержки.

Проконсультироваться по вопросам получения статуса резидента "Жигулевской долины" можно по телефону: 8 (8482) 93-00-93, доб. 906.