Резидент "Жигулевской долины" автоматизирует управление одним из крупнейших элеваторов Урала

Резидент технопарка "Жигулевская долина" — компания "Автоматика.ру" завершила первый этап внедрения автоматизированной системы управления технологическими процессами на одно из крупнейших зернохранилищ Урала.
Элеватор в Курганской области состоит из нескольких корпусов с разветвленной сетью конвейеров и другого технологического оборудования. Ранее управление потоками зерна на предприятии осуществлялось вручную с кнопочной панели без визуального контроля. При аварийной остановке одного механизма подача зерна с предыдущих участков не прекращалась, что приводило к завалам лент, простоям и повышенным механическим потерям продукта. Звуковой сигнал при запуске оборудования производился по команде оператора.
Инженеры компании "Автоматика.ру" разработали и внедрили целый ряд оригинальных решений. "Установлена причинно-следственная блокировка аварий. Добавлена визуализация на экране оператора для контроля состояния механизмов и перемещение зерна в реальном времени. При этом физическая инфраструктура предприятия не менялась", — поясняет генеральный директор компании "Автоматика.ру" Дмитрий Никулин.
Проект будет реализован в три этапа, предстоит целый комплекс работ: от создания цифровых карт всех маршрутов перемещения до интеграции видеоаналитики и прогностической системы контроля загрузки оборудования по току двигателей.
"Самарские технологические компании востребованы за пределами региона. Проект резидента "Жигулевской долины" — пример успешного практического применения компетенций наших разработчиков в сфере промышленной автоматизации. Мы заинтересованы в развитии предприятий Самарской области, тиражировании их решений по всей стране и выходе на новые рынки", — отметил заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Основное направление деятельности ООО "Автоматика.ру" — разработка компьютерного программного обеспечения для промышленной автоматизации. Компания является резидентом технопарка "Жигулевская долина" с проектом "Онлайн-конструктор avtomatika.ru".
В технопарке выстроена бесшовная система поддержки на всех этапах: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. Вместе со статусом резидента компании получают возможность использовать все существующие инструменты.
Поддержка резидентов технопарка "Жигулевская долина" и развитие технологического предпринимательства в Самарской области осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" выступает региональным оператором Фонда "Сколково" и региональным партнером АНО "Агентство по технологическому развитию". На площадке технопарка работает представитель Фонда содействия инноваций.
"Жигулевская долина" предоставляет информационное сопровождение и консультации по получению статуса малой технологической компании (МТК), а также специальных инструментов поддержки.
Проконсультироваться по вопросам получения статуса резидента "Жигулевской долины" можно по телефону: 8 (8482) 93-00-93, доб. 906.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.