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ПСБ запустил новый сервис для принятия инвестиционных решений "Топ инвесторов"

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ предоставил своим клиентам-розничным инвесторам новый сервис "Топ инвесторов", с помощью которого пользователи приложения "ПСБ Инвестиции" смогут оценивать доходность и состав портфелей других инвесторов, а также получать информацию о сделках по их ребалансировке.

С помощью сервиса "Топ инвесторов" можно отслеживать лучшие "модельные портфели" частных инвесторов. Ориентируясь на показатели их доходности, клиенты ПСБ смогут выбирать для себя наиболее эффективные инструменты фондового рынка, формировать аналогичный портфель на своем счете и ребалансировать его. Для удобства в сервисе доступны различные фильтры, например, по сроку расчета доходности и размеру портфеля. Клиент может в режиме реального времени отслеживать данные по ребалансировке выбранного портфеля — информация о сделках оперативно приходит в оповещениях приложения.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно зайти в раздел "Что купить" в приложении "ПСБ Инвестиции" и выбрать "Топ инвесторов" в верхнем поле экрана. Для подключения клиентам необходимо предоставить доступ к информации о своем инвестиционном портфеле и сделках на условиях анонимности. При этом персональные данные, стоимость портфеля и объем сделок будут недоступны другим пользователям.

"ПСБ развивает цифровые сервисы для розничных инвесторов, которые помогают в принятии инвестиционных решений, повышают эффективность торговли на фондовом рынке и снижают инвестиционный риск. Новый сервис "Топ инвесторов" позволяет изучать портфели и торговые решения наиболее успешных инвесторов, отслеживать, в какие инструменты чаще инвестируют клиенты ПСБ, сравнивать доходность собственного инвестпортфеля с портфелями других участников. Основываясь на данных сервиса, частный инвестор может скорректировать свою инвестиционную стратегию или присоединиться к наиболее эффективным инвестиционным решениям других клиентов. В результате наши клиенты повысят качество своего портфеля и найдут новые перспективные идеи для инвестирования", — отметил Алексей Жоголев, старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ.

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