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Общество

Власти Самары отказались от повышения стоимости проезда в 2026 году

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары вновь собирается продлить срок действия тарифов на проезд в общественном транспорте, курсирующем по муниципальным маршрутам. На данный момент подготовлен соответствующий проект постановления.

Фото: Александра Ламзина

В документе указано, что вопрос о продлении срока действующих расценок до 31 декабря 2026 года поднял департамент транспорта Самары. Тарифная комиссия его поддержала.

Сейчас проект постановления проходит оценку регулирующего воздействия. После завершения процедуры его отдадут на подпись главе города Ивану Носкову.

Сейчас в Самаре стоимость проезда при оплате наличными составляет 40 рублей, транспортной или банковской картой — 37 рублей. Обладателям Карт жителя Самарской области доступны пакетные тарифы на 5-40 поездок. Стоимость пакета варьируется от 175 до 1300 рублей. 

Изначально предполагалось, что эти тарифы будут действовать до конца 2025 года. Но срок неоднократно продлевали: до марта, до апреля, до июня, до октября. Стоит ли ожидать повышения расценок в 2027 году, станет известно ближе к концу года.

Гид потребителя

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