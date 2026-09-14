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Общество

Жители Самарской области могут выиграть поездку на космодром "Восточный" с "Другим Делом"

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект "Другое Дело" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" совместно с Национальным центром космических компетенций открыл регистрацию на всероссийский спецпроект "Космос: время возможностей". Школьники, студенты и молодые специалисты из Самарской области смогут пройти бесплатный онлайн-курс, тестирования и побороться за поездку на космодром "Восточный".

Фото: АНО "Россия - страна возможностей"

"Космос: время возможностей" знакомит участников с современной космической отраслью и возможными профессиональными траекториями в ней. В основе проекта — онлайн-курс из 11 модулей с лекциями и подкастами космонавтов, инженеров, ученых и технологических предпринимателей. Все материалы доступны на платформе "Россия — страна возможностей", проходить обучение можно в удобном темпе. Регистрация проходит в две волны: подать заявку на участие в первой можно до 25 сентября включительно, во второй — до 20 ноября на странице проекта.

"Космос — это не только мечта, но и конкретные знания, технологии и люди, которые уже сегодня создают будущее. Для нас важно, чтобы молодые люди не просто узнали больше об отрасли, а попробовали себя в ней на практике: познакомились с реальными задачами и поняли, какие знания и навыки необходимы для работы. Путь к будущей профессии начинается с первого шага — и сделать его можно уже сейчас", — отметила руководитель отдела цифровых проектов Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Дарья Микаелян.

Курс охватывает прошлое, настоящее и будущее космонавтики: от идей Константина Циолковского, полета Юрия Гагарина и "лунной гонки" до жизни космонавтов на Международной космической станции, современных российских и зарубежных проектов. Отдельные модули посвящены полетам на Марс, применению искусственного интеллекта в космосе, космическим стартапам и способам начать карьеру в отрасли.

После обучения участникам предстоит выполнить практические инженерные задания и пройти тестирование. Результаты формируют итоговый рейтинг конкурсного отбора.

За пройденные тесты участникам начислят баллы проекта "Другое Дело", которые можно обменять на призы. Лидеры рейтинга получат ноутбуки и смарт-часы, а 22 участника, которые покажут лучшие результаты в первой конкурсной волне, смогут отправиться на космодром "Восточный" и увидеть, как устроена российская космическая индустрия.

Курс адресован школьникам 8–11 классов, студентам технических и естественно-научных специальностей, молодым специалистам до 35 лет, а также всем, кто интересуется космосом, инженерией и современными технологиями. Онлайн-формат позволяет присоединиться к проекту из любого населенного пункта Самарской области.

Учебные материалы подготовили генеральный директор Национального центра космических компетенций Елена Константинова, заместитель директора центра и руководитель Центра управления полетами марсианской имитационной миссии Марат Айрапетян, основатель компании "Моторика" и гильдии "Рубежи науки" Илья Чех, ведущий специалист по подготовке космонавтов Центра имени Ю. А. Гагарина Михаил Киселев, аэрокосмический инженер Денис Прудник и космонавт-испытатель Олег Блинов.
"Курс показывает космос как часть нашей повседневной жизни. Мы привыкли думать, что космос — это где-то там, далеко, для избранных. А в этом курсе мы говорим о том, что космос… Он в вашем телефоне, в навигаторе, в прогнозе погоды, в ваших банковских переводах. Он повсюду. И очень важно для молодых ребят понять, что космос — это не абстракция, а работающая инфраструктура. В курсе спецпроекта можно услышать голоса реальных людей, которые погружены в тему космоса: космонавтов, инженеров, предпринимателей, ученых. Это живые лекции и живые истории. И когда ты видишь, как человек шел к своей мечте долгие годы, как преодолевал себя — это действительно мотивирует", — поделился космонавт-испытатель Олег Блинов.

Спецпроект "Космос: время возможностей" реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках инициативы "Десятилетие науки и технологий". Партнером выступает программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие".

Программа развития "Другое Дело" реализуется в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети". В 2026 году "Другое Дело" отметило свое пятилетие. Сейчас проект объединяет свыше 7,8 млн человек из 89 регионов России.

Участникам проекта доступно более 2600 заданий и свыше 800 видов призов. За пять лет пользователи выполнили полезные задания свыше 26,5 млн раз и получили более 2,3 млн призов для личностного и карьерного роста, образования, путешествий, творчества и саморазвития. Стать участником может любой желающий — достаточно зарегистрироваться в сервисе "Другое Дело" на базе социальной сети "ВКонтакте" и начать выполнять полезные задания. Каждый новый пользователь получает приветственные 300 баллов.

Президентская платформа "Россия — страна возможностей" была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет платформы "Россия — страна возможностей" возглавляет Президент РФ Владимир Путин.
Платформа работает уже 8 лет, и за это время она объединила более 25 млн участников из 89 регионов России и 150 стран мира. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества. Сегодня на платформе представлены проекты и конкурсы для людей разных возрастов и интересов — от школьников до опытных управленцев, для профильных специалистов и рабочих профессий, представителей кадрового резерва и тех, кто только планирует туда попасть.
В рамках деятельности Президентской платформы "Россия — страна возможностей" создана — Мастерская управления "Сенеж". Обучение в ней проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает центром консолидации обучения управленческого состава трех ключевых сфер: государства, бизнеса и общества. На территории Мастерской проводятся всероссийские образовательные и молодежные мероприятия, в том числе Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов".
На базе ведущих вузов страны Президентская платформа развивает Центры компетенций, в которых студенты проходят диагностику надпрофессиональных навыков и получают инструменты для их развития. Молодые специалисты, прошедшие оценку универсальных компетенций, могут подтвердить свои навыки на крупнейшей российской платформе онлайн-рекрутинга Headhunter.
Офисы платформы "Россия — страна возможностей" работают в Донецкой и Луганской народных республиках. В них оборудованы лектории для просветительских мероприятий, информационные центры, а также зоны совместной работы, предоставляющие жителям Донбасса и Новороссии дополнительные возможности для личностного и профессионального развития.

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Последние комментарии

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