Жители Самарской области могут выиграть поездку на космодром "Восточный" с "Другим Делом"

Проект "Другое Дело" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" совместно с Национальным центром космических компетенций открыл регистрацию на всероссийский спецпроект "Космос: время возможностей". Школьники, студенты и молодые специалисты из Самарской области смогут пройти бесплатный онлайн-курс, тестирования и побороться за поездку на космодром "Восточный".

"Космос: время возможностей" знакомит участников с современной космической отраслью и возможными профессиональными траекториями в ней. В основе проекта — онлайн-курс из 11 модулей с лекциями и подкастами космонавтов, инженеров, ученых и технологических предпринимателей. Все материалы доступны на платформе "Россия — страна возможностей", проходить обучение можно в удобном темпе. Регистрация проходит в две волны: подать заявку на участие в первой можно до 25 сентября включительно, во второй — до 20 ноября на странице проекта.

"Космос — это не только мечта, но и конкретные знания, технологии и люди, которые уже сегодня создают будущее. Для нас важно, чтобы молодые люди не просто узнали больше об отрасли, а попробовали себя в ней на практике: познакомились с реальными задачами и поняли, какие знания и навыки необходимы для работы. Путь к будущей профессии начинается с первого шага — и сделать его можно уже сейчас", — отметила руководитель отдела цифровых проектов Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Дарья Микаелян.

Курс охватывает прошлое, настоящее и будущее космонавтики: от идей Константина Циолковского, полета Юрия Гагарина и "лунной гонки" до жизни космонавтов на Международной космической станции, современных российских и зарубежных проектов. Отдельные модули посвящены полетам на Марс, применению искусственного интеллекта в космосе, космическим стартапам и способам начать карьеру в отрасли.

После обучения участникам предстоит выполнить практические инженерные задания и пройти тестирование. Результаты формируют итоговый рейтинг конкурсного отбора.

За пройденные тесты участникам начислят баллы проекта "Другое Дело", которые можно обменять на призы. Лидеры рейтинга получат ноутбуки и смарт-часы, а 22 участника, которые покажут лучшие результаты в первой конкурсной волне, смогут отправиться на космодром "Восточный" и увидеть, как устроена российская космическая индустрия.

Курс адресован школьникам 8–11 классов, студентам технических и естественно-научных специальностей, молодым специалистам до 35 лет, а также всем, кто интересуется космосом, инженерией и современными технологиями. Онлайн-формат позволяет присоединиться к проекту из любого населенного пункта Самарской области.

Учебные материалы подготовили генеральный директор Национального центра космических компетенций Елена Константинова, заместитель директора центра и руководитель Центра управления полетами марсианской имитационной миссии Марат Айрапетян, основатель компании "Моторика" и гильдии "Рубежи науки" Илья Чех, ведущий специалист по подготовке космонавтов Центра имени Ю. А. Гагарина Михаил Киселев, аэрокосмический инженер Денис Прудник и космонавт-испытатель Олег Блинов.

"Курс показывает космос как часть нашей повседневной жизни. Мы привыкли думать, что космос — это где-то там, далеко, для избранных. А в этом курсе мы говорим о том, что космос… Он в вашем телефоне, в навигаторе, в прогнозе погоды, в ваших банковских переводах. Он повсюду. И очень важно для молодых ребят понять, что космос — это не абстракция, а работающая инфраструктура. В курсе спецпроекта можно услышать голоса реальных людей, которые погружены в тему космоса: космонавтов, инженеров, предпринимателей, ученых. Это живые лекции и живые истории. И когда ты видишь, как человек шел к своей мечте долгие годы, как преодолевал себя — это действительно мотивирует", — поделился космонавт-испытатель Олег Блинов.

Спецпроект "Космос: время возможностей" реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках инициативы "Десятилетие науки и технологий". Партнером выступает программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие".

Программа развития "Другое Дело" реализуется в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети". В 2026 году "Другое Дело" отметило свое пятилетие. Сейчас проект объединяет свыше 7,8 млн человек из 89 регионов России.

Участникам проекта доступно более 2600 заданий и свыше 800 видов призов. За пять лет пользователи выполнили полезные задания свыше 26,5 млн раз и получили более 2,3 млн призов для личностного и карьерного роста, образования, путешествий, творчества и саморазвития. Стать участником может любой желающий — достаточно зарегистрироваться в сервисе "Другое Дело" на базе социальной сети "ВКонтакте" и начать выполнять полезные задания. Каждый новый пользователь получает приветственные 300 баллов.